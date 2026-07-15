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La UEFA Conference League propone la gara di ritorno del primo turno preliminare tra Sileks-Dinamo Minsk, in programma giovedì 16 luglio alle ore 20:00. La formazione bielorussa è chiamata a ribaltare il risultato dell’andata, terminata con il successo del Sileks per 1-0. Il vantaggio conquistato dalla squadra macedone lascia comunque il confronto ancora aperto e la qualificazione si deciderà negli ultimi novanta minuti.
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Il Sileks difende il vantaggio conquistato all'andataIl Sileks arriva alla gara di ritorno con un piccolo ma importante vantaggio da amministrare. L’1-0 ottenuto nel primo confronto permette alla formazione macedone di affrontare la trasferta con maggiore tranquillità, ma servirà comunque una prestazione attenta per completare la qualificazione.
La squadra dovrà mantenere equilibrio tra fase difensiva e offensiva, evitando di concedere occasioni facili alla Dinamo Minsk e provando a sfruttare gli spazi che inevitabilmente si creeranno con gli avversari chiamati a rimontare.
La Dinamo Minsk cerca la rimonta davanti ai propri tifosiLa Dinamo Minsk torna in campo con l’obiettivo di ribaltare il risultato negativo dell’andata. La sconfitta per 1-0 lascia ancora aperte le speranze della formazione bielorussa, che davanti al proprio pubblico proverà a imporre ritmo e intensità fin dal calcio d’inizio.
Per conquistare il passaggio del turno sarà fondamentale trovare il gol del pareggio nel doppio confronto, mantenendo però attenzione alle ripartenze del Sileks che potrebbe sfruttare il vantaggio acquisito.
Il momento delle due squadreIl Sileks sa che la qualificazione passa dalla capacità di gestire la pressione della Dinamo Minsk. Un atteggiamento compatto e una buona fase difensiva saranno fondamentali per proteggere il risultato dell’andata.
La Dinamo Minsk invece dovrà giocare una gara offensiva, ma senza perdere equilibrio. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare completamente l’inerzia della sfida e riaccendere l’entusiasmo del pubblico di casa.
Le probabili formazioni di Sileks-Dinamo MinskLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi agli uomini migliori a disposizione per una sfida decisiva, con il Sileks pronto a difendere il vantaggio e la Dinamo Minsk chiamata alla rimonta.
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