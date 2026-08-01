I tifosi del Napoli accolgono Allegri con "Chi non salta juventino è"

La Ekstraklasa polacca 2026/27 prosegue con la seconda giornata, che propone la sfida tra Śląsk-Raków, in programma domenica 2 agosto alle ore 17:30. Le due squadre si affrontano in un appuntamento importante di inizio stagione, con il Śląsk Wrocław che vuole sfruttare il fattore campo e il Raków Częstochowa intenzionato a confermarsi tra le protagoniste del calcio polacco.

PER VEDERE LA PARTITA E TUTTO IL GRANDE CALCIO INTERNAZIONALE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU

Dove vedere Śląsk-Raków in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming su

. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l'incontro.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a BET365

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Śląsk-Raków nel palinsesto Live

Lo Śląsk cerca il riscatto davanti ai propri tifosi

Lo

affronta la seconda giornata di campionato con l'obiettivo di conquistare un risultato positivo davanti al proprio pubblico. La formazione di casa vuole trovare continuità e iniziare a costruire il proprio percorso stagionale, puntando sul sostegno dei tifosi e sull'organizzazione tattica.

Contro un avversario di alto livello come il Raków servirà una prestazione attenta, soprattutto nella gestione delle fasi difensive, senza rinunciare alla possibilità di creare occasioni in avanti.

Il Raków vuole confermarsi ai vertici

Il

arriva alla sfida con grandi ambizioni e la volontà di confermarsi tra le squadre più competitive dell'Ekstraklasa. Negli ultimi anni il club ha consolidato la propria presenza nelle zone alte del campionato polacco e punta a vivere un'altra stagione da protagonista.

Gli ospiti cercheranno di imporre il proprio gioco anche in trasferta, sfruttando qualità tecnica e solidità per conquistare punti preziosi.

Il momento delle due squadre

La seconda giornata rappresenta ancora una fase iniziale della stagione, ma partite come

possono già offrire indicazioni importanti sulle condizioni delle due squadre.

Lo Śląsk vuole sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato di prestigio, mentre il Raków punta a confermare le proprie ambizioni e a rimanere nelle zone alte della classifica.

Le probabili formazioni di Śląsk-Raków

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida valida per la seconda giornata dell'Ekstraklasa polacca.

CLICCA QUI PER GUARDARE L'EKSTRAKLASA POLACCA IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU