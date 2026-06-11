Il campionato irlandese propone la sfida tra St. Patrick’s Athletic-Drogheda United, valida per il turno 20. Venerdì 12 giugno alle ore 20:45 i padroni di casa sono terzi con 32 punti e vogliono restare agganciati alle posizioni di vertice, mentre il Drogheda United è ottavo a quota 21 e cerca continuità per risalire la classifica.

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Il momento delle due squadre

Il

sta disputando una stagione di alto livello e con 32 punti è stabilmente nelle zone alte della classifica. La squadra punta a restare in corsa per le posizioni europee e vede in questa sfida un’occasione importante per consolidare il proprio percorso.

Il Drogheda United, ottavo con 21 punti, arriva con l’obiettivo di strappare un risultato positivo contro una delle squadre più forti del torneo. Gli ospiti cercheranno di difendersi con ordine e colpire in ripartenza.

Le probabili formazioni di St. Patrick’s-Drogheda

Le formazioni ufficiali saranno comunicate a ridosso del calcio d’inizio. Il St. Patrick’s parte favorito grazie a qualità e classifica, ma il Drogheda proverà a rendere la partita equilibrata.

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