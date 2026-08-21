La Ligue 1 2026/27 prende il via nel weekend del 21-23 agosto e tra le sfide più interessanti della prima giornata c'è Tolosa-Lione, in programma sabato 22 agosto alle ore 20:45 allo Stadium de Toulouse. Il confronto è stato inserito nel calendario ufficiale del primo turno del campionato francese.

La partita mette di fronte due squadre con ambizioni differenti. Il Tolosa vuole iniziare positivamente davanti al proprio pubblico, mentre il Lione si presenta all'appuntamento dopo aver chiuso la scorsa Ligue 1 al quarto posto e con un calendario europeo particolarmente impegnativo già a inizio stagione.

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Dove vedere Tolosa-Lione in diretta TV e streaming LIVE

La partita rientra nella programmazione della

, piattaforma ufficiale per la trasmissione del campionato francese nella stagione 2026/27. La sfida è prevista alle 20:45 di sabato 22 agosto.

La gara è inoltre disponibile in diretta streaming su BET365. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l'incontro.

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Il Tolosa vuole partire forte davanti al proprio pubblico

Il

affronta la prima giornata allo Stadium con l'obiettivo di iniziare il nuovo campionato nel migliore dei modi. La formazione viola può contare sul fattore campo e proverà a sfruttare il sostegno dei propri tifosi per mettere subito in difficoltà il Lione.

La squadra allenata da Carles Martinez Novell ha mostrato nella scorsa stagione di poter competere con avversari di livello superiore e ha già avuto modo di affrontare il Lione in un confronto molto combattuto. Nell'ultimo precedente di campionato, disputato il 10 maggio 2026, il Tolosa si è imposto 2-1.

Il debutto rappresenta quindi un'occasione importante per iniziare con fiducia. I padroni di casa dovranno però essere particolarmente attenti alla qualità offensiva del Lione e cercare di non concedere troppo spazio alle individualità avversarie.

Il Lione vuole confermare le proprie ambizioni

Il

arriva alla prima giornata con obiettivi importanti. La squadra francese ha chiuso la precedente Ligue 1 al

, conquistando così il diritto di inseguire un posto nella prossima Champions League attraverso il percorso di qualificazione.

Proprio l'impegno europeo rende particolare questo esordio in campionato. Il Lione ha infatti iniziato la propria stagione già a inizio agosto, affrontando il terzo turno preliminare di Champions League contro lo Sparta Praga. La società aveva anche chiesto alla LFP di rinviare la prima giornata contro il Tolosa nel caso di qualificazione ai playoff, ma la richiesta è stata respinta.

La squadra di Paulo Fonseca dovrà quindi gestire attentamente le energie, soprattutto considerando il calendario ravvicinato. L'obiettivo resta comunque quello di partire con tre punti e confermare le ambizioni di alta classifica.

Il momento della sfida

rappresenta una delle sfide più interessanti della prima giornata di Ligue 1. Le due squadre si sono affrontate

, a testimonianza di una sfida ormai consolidata nel calcio francese. L'ultimo confronto, come detto, ha premiato il Tolosa con il successo per 2-1.

Il fattore campo potrebbe rappresentare un elemento importante per i padroni di casa, ma il Lione parte con l'obiettivo di confermare il quarto posto della scorsa stagione e di iniziare subito a raccogliere punti preziosi.

Sarà inoltre interessante capire come gli ospiti riusciranno a gestire il possibile doppio impegno tra campionato e qualificazioni europee: un aspetto che potrebbe incidere sulle scelte dell'allenatore e sull'andamento della partita.

Le probabili formazioni di Tolosa-Lione

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa

, tenendo conto anche degli eventuali impegni europei del Lione.

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