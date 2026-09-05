Lo Stade de l'Aube ospita una sfida interessante per il terzo turno di Ligue 1 tra Troyes e Strasburgo. La partita si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00: i padroni di casa hanno raccolto 4 punti nelle prime due giornate, mentre gli ospiti sono fermi a quota 3 punti. Troyes-Strasburgo è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore:VEDI TROYES-STRASBURGO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Troyes-Strasburgo. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Troyes-Strasburgo in diretta TV e streaming

sarà disponibile in Italia su

, la piattaforma ufficiale che trasmette le partite del campionato francese. Il match inizierà domenica

e potrà essere seguito dai dispositivi compatibili.

rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Ligue 1 e individuare

tra gli appuntamenti della giornata.

La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Troyes-Strasburgo

Per cercare

nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Ligue 1; cercare Troyes-Strasburgo tra le partite di domenica 6 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Troyes-Strasburgo: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà domenica 6 settembre 2026 allo

di Troyes. Il calcio d'inizio è fissato alle ore

. La partita sarà disponibile in Italia su

.

Partita: Troyes-Strasburgo

Competizione: Ligue 1

Data: domenica 6 settembre 2026

Orario: 15:00

Stadio: Stade de l'Aube

Diretta TV: Ligue 1+

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Dopo due giornate, il Troyes è a quota 4 punti, mentre lo Strasburgo ha raccolto 3 punti. I padroni di casa hanno pareggiato 0-0 con il Paris FC e poi vinto 2-1 sul campo del Lorient; lo Strasburgo ha invece perso 4-0 a Marsiglia all'esordio, prima di reagire con il successo per 2-1 contro il Lens.

Il momento del Troyes

Il

è una delle squadre che ha iniziato meglio il campionato rispetto alle aspettative. La formazione allenata da

ha prima conquistato un punto contro il Paris FC e poi ha centrato una vittoria esterna per 2-1 sul campo del Lorient, portandosi a quota

dopo due giornate.

Il successo del Moustoir ha messo in evidenza soprattutto Renaud Ripart, autore del rigore che ha sbloccato la partita, e Lucas Maronnier, a segno per il raddoppio. Dumont ha utilizzato un 4-3-3 nella trasferta di Lorient, con Antoine Mille, Mouhamed Diop e Merwan Ifnaoui tra gli elementi più coinvolti nella costruzione del gioco. Il Troyes può inoltre contare su una difesa che ha concesso una sola rete nelle prime due giornate.

La sfida contro lo Strasburgo rappresenta ora un test importante per il Troyes, che davanti al proprio pubblico può provare a dare continuità all'ottimo avvio e mantenere l'imbattibilità.

Il momento dello Strasburgo

Lo

ha reagito immediatamente alla pesante sconfitta subita contro il Marsiglia. Dopo il 4-0 del Velodrome, la squadra di

ha battuto 2-1 il Lens alla seconda giornata, conquistando i primi tre punti della stagione.

Il protagonista assoluto del successo è stato Gessime Yassine, autore di una doppietta nella ripresa dopo il momentaneo vantaggio del Lens su rigore. Il giovane attaccante marocchino ha già segnato due reti in campionato e rappresenta una delle principali armi offensive della squadra alsaziana. Accanto a lui, Sebastian Nanasi, Giovanni Reyna, Demba Diop e Franjo Ivanovic sono tra gli elementi da seguire. Oliveira ha confermato contro il Lens il 4-2-3-1, ma dovrà fare i conti con alcune assenze: Samir El Mourabet è squalificato, mentre Maxi Oyedele, Ismaël Doukouré, Martial Godo, Ben Chilwell e Joaquín Panichelli risultano indisponibili o in dubbio.

La trasferta allo Stade de l'Aube sarà quindi un'altra occasione per lo Strasburgo di dimostrare che la debacle di Marsiglia è stata soltanto un episodio e confermare i progressi mostrati contro il Lens.

Le probabili formazioni di Troyes-Strasburgo

Il Troyes

già utilizzato nella vittoria contro il Lorient. Beach dovrebbe essere confermato tra i pali, con Maronnier, Monfray, Diaz e Ouzenadji in difesa. A centrocampo spazio a Gomis, Diop e Picard, mentre

, Ripart e Mille sono candidati a comporre il tridente offensivo. La formazione riprende l'ultimo undici ufficiale schierato da Dumont.

Lo Strasburgo dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1 visto contro il Lens. Jörgensen sarà il portiere, con Antwi, Koulibaly, Mitchell e Høgsberg davanti a lui. Sousa e Diop possono formare la coppia centrale, mentre Yassine, Reyna e Nanasi sono candidati a muoversi alle spalle di Ortega. La squalifica di El Mourabet e le altre assenze segnalate rendono comunque possibile qualche variazione nell'undici iniziale.

TROYES (4-3-3): Beach; Maronnier, Monfray, Diaz, Ouzenadji; Gomis, Diop, Picard; Ifnaoui, Ripart, Mille. Allenatore: Dumont.

STRASBURGO (4-2-3-1): Jörgensen; Antwi, Koulibaly, Mitchell, Høgsberg; Sousa, Diop; Yassine, Reyna, Nanasi; Ortega. Allenatore: Oliveira.