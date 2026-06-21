La Superettan svedese propone la sfida tra Varberg-Landskrona, in programma lunedì 22 giugno alle ore 19:00. Si tratta di un confronto interessante tra due squadre che puntano a recitare un ruolo importante nel campionato e che arrivano all'appuntamento in un buon momento di forma.

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Il momento delle due squadre

Il

sta vivendo una stagione positiva e si presenta alla sfida dopo un ottimo rendimento nelle ultime settimane. I padroni di casa hanno costruito gran parte dei propri successi grazie alla solidità difensiva e a un rendimento casalingo di alto livello.

Il Landskrona è una delle formazioni più competitive della categoria e arriva all'appuntamento forte di risultati incoraggianti nelle ultime giornate. Gli ospiti hanno dimostrato di sapersi esprimere bene anche lontano da casa e proveranno a strappare punti preziosi contro una diretta concorrente.

Le probabili formazioni di Varberg-Landskrona

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore immediatamente precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori elementi a disposizione per una sfida che si preannuncia equilibrata e combattuta.

I precedenti recenti sorridono leggermente al Varberg, ma il Landskrona ha le qualità per mettere in difficoltà i padroni di casa in una delle gare più interessanti del turno di Superettan.

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