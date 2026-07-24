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La Serie B brasiliana propone la sfida della ventesima giornata tra Vasco da Gama-Mirassol, in programma nella notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio alle 01:30 italiane. Il match mette di fronte due squadre in difficoltà nella parte bassa della classifica: il Vasco occupa il diciassettesimo posto con 20 punti, mentre il Mirassol è diciottesimo a quota 19 punti.
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Il Vasco da Gama cerca una vittoria per risalireIl Vasco da Gama arriva alla sfida casalinga con la necessità di conquistare punti importanti. La formazione carioca si trova nella zona calda della classifica e vuole sfruttare il fattore campo dello stadio São Januário per invertire il momento negativo.
Davanti ai propri tifosi, il Vasco proverà a imporre il proprio gioco e a trovare una vittoria fondamentale per allontanarsi dalla parte bassa della graduatoria.
Il Mirassol vuole il colpo in trasfertaIl Mirassol affronta una trasferta delicata contro una diretta concorrente nella lotta per la risalita. La squadra ospite, appaiata al Vasco nelle zone inferiori della classifica, sa che un risultato positivo potrebbe rappresentare un'importante iniezione di fiducia.
Il Mirassol punterà sulla compattezza e sull'organizzazione tattica per mettere in difficoltà i padroni di casa e provare a conquistare punti preziosi lontano dal proprio campo.
Il momento delle due squadreIl Vasco da Gama ha bisogno di una svolta dopo una prima parte di stagione complicata. La sfida contro il Mirassol rappresenta uno scontro diretto fondamentale, dove conquistare i tre punti avrebbe un peso importante anche dal punto di vista psicologico.
Il Mirassol, invece, arriva con un solo punto di distanza dai rivali e vede nella trasferta di Rio de Janeiro una grande opportunità per superare una concorrente diretta. Sarà una gara molto importante nella corsa alla salvezza.
Le probabili formazioni di Vasco da Gama-MirassolLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per uno scontro diretto fondamentale della ventesima giornata di Serie B brasiliana.
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