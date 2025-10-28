Segui Heat-Hornets in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 00:32)

Nella notte fra martedì 28 e mercoledì 29 ottobre alle ore 0,30 si affrontano Miami Heat-Charlotte Hornets. La sfida del Kaseya Center è un divisional match e quindi ha un peso specifico ancora maggiore nelle classifiche NBA.

Heat-Hornets sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA.

Heat-Hornets sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass.

Heat-Hornets, come lo stato di forma dei due team — Siamo Miami e che Charlotte hanno iniziato la loro stagione con in record di 2-1. Nello specifico gli Heat, dopo aver perso all'esordio il derby della Florida contro i Magic hanno battuto prima prima i Grizzlies e poi i Knicks con Powell grande protagonista del 115-107 interno su NY con 29 punti e 7 rimbalzi.

Gli Hornets invece hanno aperto la stagione con la vittoria sui Nets, hanno poi perso contro i Sixers e infine hanno battuto a domicilio i Wizards 139-113 con una tripla doppia di Lamelo Ball autore di 38 punti, 13 rimbalzi e 13 assist. L'ultimo match ufficiale fra queste due squadre risale allo scorso marzo: 122-205 per Miami davanti al proprio pubblico.

I probabili quintetti di partenza di Heat-Hornets — Miami dovrebbe puntare su Mitchell come playmaker, Powel come guardia, Wiggings e Adebayo come ali e Ware come centro. Charlotte dovrebbe rispondere con Sexton play, Ball guardia, Bridges ala piccola, Knueppel ala grande e Kalkbrenner centro.

MIAMI HEAT - Mitchell, Powel, Wiggings, Adebayo, Ware. All. Spoelstra

CHARLOTTE HORNETS - Sexton, Ball, Bridges, Knueppel, Kalkbrenner. All. Lee

