L’Hellas Verona torna in campo per il terzo turno del campionato di Serie B. Domenica 6 settembre 2026, alle ore 17:15, la formazione di Marco Baroni ospiterà l’Arezzo allo Stadio Marcantonio Bentegodi, in una sfida tra una squadra retrocessa dalla Serie A e una neopromossa dalla Serie C. I padroni di casa sono a quota 1 punto, mentre gli ospiti hanno raccolto 3 punti nelle prime due giornate.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

L’Hellas Verona di Marco Baroni arriva alla sfida dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Padova, mentre l’Arezzo di Cristian Bucchi ha perso 3-2 in casa contro il Palermo dopo aver conquistato i tre punti all’esordio sul campo dell’Avellino. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Hellas Verona-Arezzo in TV e streaming

si giocherà domenica 6 settembre 2026 allo Stadio Marcantonio Bentegodi, con calcio d’inizio fissato alle ore 17:15. La partita sarà trasmessa in diretta su

, che trasmette tutte le gare della Serie B 2026/27. La Serie B è inoltre disponibile attraverso il canale

, distribuito anche su Amazon Prime Video e OneFootball.

L’Hellas Verona cerca la prima vittoria

L’Hellas Verona arriva alla sfida con

dopo le prime due giornate, frutto della sconfitta interna per 2-1 contro l’Ascoli e del successivo pareggio per 1-1 sul campo del Padova. Nell’ultima gara gli scaligeri hanno trovato la rete del pari con Amin Sarr, dopo essere passati in svantaggio.

La squadra di Marco Baroni, tornato sulla panchina gialloblù in estate, cerca quindi il primo successo in campionato davanti al proprio pubblico. Il tecnico ha già guidato il Verona nella stagione 2023/24 e punta ora a riportare gli scaligeri immediatamente in Serie A dopo la retrocessione.

L’Arezzo vuole sorprendere al Bentegodi

L’Arezzo si presenta a Verona con

conquistati nelle prime due giornate. La formazione amaranto ha iniziato il campionato con il successo per 2-1 sul campo dell’Avellino, prima di perdere 3-2 contro il Palermo tra le mura amiche in una sfida a dir poco pirotecnica.

La squadra di Cristian Bucchi affronta quindi una trasferta particolarmente impegnativa, ma con l’entusiasmo della neopromossa. L’Arezzo è tornato in Serie B dopo diciannove anni e ha confermato in panchina proprio il tecnico che ha guidato la squadra alla promozione, puntando sulla continuità del progetto.

Le chiavi della partita

La sfida mette di fronte un Verona ancora

e un Arezzo che ha già raccolto tre punti lontano da casa. I padroni di casa dovranno sfruttare il fattore Bentegodi e aumentare la propria efficacia offensiva, mentre gli amaranto cercheranno di giocare con personalità senza concedere troppo spazio agli avversari.

Particolare attenzione sarà rivolta alla gestione della pressione da parte del Verona, che parte con ambizioni importanti dopo la retrocessione dalla Serie A. L’Arezzo potrà invece provare a sfruttare le ripartenze e l’entusiasmo derivante dal ritorno in cadetteria per mettere in difficoltà la formazione di Baroni.

Hellas Verona-Arezzo: data, orario e canali