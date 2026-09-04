Lo Stade Océane ospita una sfida importante per il cammino iniziale di Le Havre e Brest. La partita si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 20:45, nel terzo turno di Ligue 1: i padroni di casa sono a 1 punto dopo le prime due giornate, mentre gli ospiti hanno raccolto 2 punti e cercano la prima vittoria stagionale. Le Havre-Brest è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall’operatore:VEDI LE HAVRE-BREST IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Prima del calcio d’inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Le Havre-Brest. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d’inizio.

Dove vedere Le Havre-Brest in diretta TV e streaming

sarà disponibile in Italia su

, piattaforma ufficiale per la trasmissione della Ligue 1. Il match inizierà sabato

e potrà essere seguito da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore.

rappresenta inoltre una soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l’accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Ligue 1 e individuare

tra gli appuntamenti della giornata.

La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell’inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Le Havre-Brest

Per cercare

nel palinsesto live è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Ligue 1; cercare Le Havre-Brest tra le partite di sabato 5 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all’operatore e allo stato dell’account. Prima del calcio d’inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Le Havre-Brest: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà sabato 5 settembre 2026 allo

di Le Havre. Il calcio d’inizio è fissato alle ore

. La partita sarà trasmessa in Italia su

.

Partita: Le Havre-Brest

Competizione: Ligue 1

Data: sabato 5 settembre 2026

Orario: 20:45

Stadio: Stade Océane

Diretta TV: Ligue 1+

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Dopo due giornate, il Le Havre è a quota 1 punto, mentre il Brest ha raccolto 2 punti. I padroni di casa hanno perso 1-0 contro il Monaco all'esordio e poi pareggiato 1-1 sul campo del Lione; il Brest ha invece pareggiato 2-2 contro il Le Mans e successivamente 2-2 contro il Tolosa.

Il momento del Le Havre

Il

arriva alla terza giornata dopo il pareggio per

, risultato che ha permesso alla squadra di Didier Digard di conquistare il primo punto della stagione. Il vantaggio è stato firmato da

al 74', prima del pareggio di Loïs Openda nel finale. Il Le Havre aveva iniziato il campionato con la sconfitta interna per 1-0 contro il Monaco, grazie alla rete segnata nelle prime battute del match da Dier.

La conferma di Didier Digard rappresenta una delle principali certezze del progetto: il tecnico ha ottenuto due salvezze consecutive e ha prolungato il proprio contratto in estate. La rosa presenta diversi elementi interessanti, da Samatta a Sota Nakamura, passando per Rassoul Ndiaye e Abdoulaye Touré. Il confronto con il Brest sarà inoltre interessante alla luce dei precedenti: nell'ultimo incrocio disputato allo Stade Océane, nell'ottobre 2025, il Le Havre si impose 1-0, mentre nel ritorno dello scorso marzo il Brest vinse 2-0.

Il momento del Brest

Il

ha iniziato la nuova stagione con due pareggi consecutivi per 2-2. Dopo il risultato ottenuto sul campo del Le Mans, la squadra di

ha diviso la posta anche contro il Tolosa, arrivando così alla trasferta di Le Havre con

in classifica. Il nuovo allenatore ha raccolto l'eredità di Éric Roy, scomparso nel giugno 2026, dopo essere stato a lungo suo collaboratore.

Il Brest ha scelto di puntare sulla continuità, mantenendo diversi protagonisti dell'ultimo ciclo. Ludovic Ajorque ha già trovato il gol nelle prime due giornate ed è uno dei riferimenti offensivi della squadra, mentre Romain Del Castillo, Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Hugo Magnetti e Lucas Tousart rappresentano altri elementi importanti dell'organico. La squadra ha chiuso la passata Ligue 1 al 12° posto con 39 punti, dopo l'esperienza europea della stagione precedente, e ora cerca di aprire un nuovo ciclo senza perdere l'identità costruita negli ultimi anni.

Le probabili formazioni di Le Havre-Brest

Il Le Havre

utilizzato da Digard. Mpasi è candidato a difendere la porta, con Pembélé, Seko e Touba davanti a lui. A centrocampo dovrebbero agire Rassoul Ndiaye, Ebonog, Mwanga e Richardson, mentre Ouziad e Mizuta possono muoversi alle spalle di Samatta. Le condizioni di alcuni giocatori, tra cui

, saranno da valutare prima del calcio d'inizio.

Il Brest potrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Selvik dovrebbe partire tra i pali, con Locko, Le Guen, Lloris e Lala in difesa. Chotard e Diambou sono candidati a comporre la coppia centrale, mentre Doumbia, Versini e Mboup possono agire alle spalle di Ajorque. Da monitorare le condizioni di Hugo Magnetti e Brendan Chardonnet, entrambi indicati tra i giocatori in dubbio.

LE HAVRE (3-4-2-1): Mpasi; Mwanga, Seko, Touba; Ndiaye, Ebonog, Mwanga, Richardson; Ouziad, Mizuta; Samatta. Allenatore: Digard.

BREST (4-2-3-1): Selvik; Locko, Le Guen, Lloris, Lala; Chotard, Diambou; Doumbia, Versini, Mboup; Ajorque. Allenatore: Lachuer.