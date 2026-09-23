La LDLC ASVEL Villeurbanne debutta nella stagione 2026/27 di Eurolega davanti al proprio pubblico contro il Maccabi Tel Aviv, in una sfida valida per il primo turno della competizione. L’appuntamento è fissato per giovedì 24 settembre alle ore 20:45, con la partita in programma alla LDLC Arena di Lione. La formazione francese, guidata da Tony Parker, affronta un Maccabi che arriva al debutto con un roster rinnovato e diverse individualità di esperienza internazionale.VEDI LIONE-MACCABI IN DIRETTA STREAMING SU BET365

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Dove vedere Lione-Maccabi in diretta TV e streaming

La sfida tra

rientra nella programmazione italiana della nuova stagione di Eurolega, disponibile su

e in streaming attraverso

. La prima giornata della competizione si apre giovedì 24 settembre, con la gara della LDLC Arena fissata alle 20:45.

Lione-Maccabi: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Lione-Maccabi

Competizione: Eurolega 2026/27, primo turno

Data: giovedì 24 settembre 2026

Orario: 20:45

Palazzetto: LDLC Arena, Lione

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Lione-Villeurbanne

La

si presenta al debutto europeo con un roster che combina esperienza e nuovi innesti. Tra i giocatori a disposizione figurano

, oltre a diversi elementi francesi e giovani prospetti.

La squadra francese avrà dalla propria parte il fattore campo della LDLC Arena, dove è previsto il primo appuntamento europeo della stagione. Il nuovo gruppo dovrà però trovare rapidamente i propri equilibri, soprattutto contro un'avversaria dotata di numerose soluzioni offensive e di giocatori abituati alle sfide di Eurolega.

Il momento del Maccabi

Il

arriva a Lione con un roster nel quale spiccano

. La squadra israeliana può quindi contare su esperienza, fisicità e talento nel reparto degli esterni.

La presenza di Lonnie Walker IV aggiunge una dimensione importante sul perimetro, mentre Daniel Theis garantisce esperienza e solidità nel reparto lunghi. Accanto ai giocatori più affermati, il Maccabi dispone inoltre di elementi capaci di dare energia e profondità alle rotazioni.

Le chiavi tattiche di Lione-Maccabi

La sfida potrebbe svilupparsi soprattutto sul ritmo e sulla capacità delle due squadre di sfruttare i propri esterni. Il

avrà bisogno di attaccare con continuità il canestro e di coinvolgere i propri lunghi, cercando allo stesso tempo di limitare le transizioni del Maccabi.

La formazione israeliana può invece contare su diversi giocatori capaci di creare dal palleggio e di punire dalla distanza. La battaglia a rimbalzo e la gestione delle palle perse saranno quindi due aspetti particolarmente importanti in una partita che inaugura il percorso europeo di entrambe.

I probabili quintetti iniziali di Lione-Maccabi

Il Lione-Villeurbanne potrebbe affidarsi a

in cabina di regia,

e

nel reparto esterni,

da ala forte e

come centro. Il Maccabi potrebbe invece partire con

,

,

,

e

.

Lione-Villeurbanne: TyTy Washington – Patty Mills – David Lighty – Jae Crowder – Joel Bolomboy

Maccabi: Gabriel Lundberg – Jimmy Clark III – Lonnie Walker IV – Jaylen Hoard – Daniel Theis