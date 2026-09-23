Il confronto Lione-Maccabi in streaming live e gratis: orario della sfida e probabili quintetti
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La LDLC ASVEL Villeurbanne debutta nella stagione 2026/27 di Eurolega davanti al proprio pubblico contro il Maccabi Tel Aviv, in una sfida valida per il primo turno della competizione. L’appuntamento è fissato per giovedì 24 settembre alle ore 20:45, con la partita in programma alla LDLC Arena di Lione. La formazione francese, guidata da Tony Parker, affronta un Maccabi che arriva al debutto con un roster rinnovato e diverse individualità di esperienza internazionale.VEDI LIONE-MACCABI IN DIRETTA STREAMING SU BET365
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Dove vedere Lione-Maccabi in diretta TV e streamingLa sfida tra Lione-Villeurbanne e Maccabi Tel Aviv rientra nella programmazione italiana della nuova stagione di Eurolega, disponibile su Sky Sport e in streaming attraverso NOW. La prima giornata della competizione si apre giovedì 24 settembre, con la gara della LDLC Arena fissata alle 20:45.
Lione-Maccabi: data, orario e informazioni sulla partita
- Partita: Lione-Maccabi
- Competizione: Eurolega 2026/27, primo turno
- Data: giovedì 24 settembre 2026
- Orario: 20:45
- Palazzetto: LDLC Arena, Lione
- Diretta TV: Sky Sport
- Streaming: NOW
- Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù
Il momento del Lione-VilleurbanneLa LDLC ASVEL Villeurbanne si presenta al debutto europeo con un roster che combina esperienza e nuovi innesti. Tra i giocatori a disposizione figurano Patty Mills, Jae Crowder, Joel Bolomboy, David Lighty, TyTy Washington, Tremont Waters, Hugo Besson e Myles Cale, oltre a diversi elementi francesi e giovani prospetti.
La squadra francese avrà dalla propria parte il fattore campo della LDLC Arena, dove è previsto il primo appuntamento europeo della stagione. Il nuovo gruppo dovrà però trovare rapidamente i propri equilibri, soprattutto contro un'avversaria dotata di numerose soluzioni offensive e di giocatori abituati alle sfide di Eurolega.
Il momento del MaccabiIl Maccabi Tel Aviv arriva a Lione con un roster nel quale spiccano Gabriel Lundberg, Jaylen Hoard, Jimmy Clark III, Roman Sorkin, John DiBartolomeo, Lonnie Walker IV, Oshae Brissett e Daniel Theis. La squadra israeliana può quindi contare su esperienza, fisicità e talento nel reparto degli esterni.
La presenza di Lonnie Walker IV aggiunge una dimensione importante sul perimetro, mentre Daniel Theis garantisce esperienza e solidità nel reparto lunghi. Accanto ai giocatori più affermati, il Maccabi dispone inoltre di elementi capaci di dare energia e profondità alle rotazioni.
Le chiavi tattiche di Lione-MaccabiLa sfida potrebbe svilupparsi soprattutto sul ritmo e sulla capacità delle due squadre di sfruttare i propri esterni. Il Lione-Villeurbanne avrà bisogno di attaccare con continuità il canestro e di coinvolgere i propri lunghi, cercando allo stesso tempo di limitare le transizioni del Maccabi.
La formazione israeliana può invece contare su diversi giocatori capaci di creare dal palleggio e di punire dalla distanza. La battaglia a rimbalzo e la gestione delle palle perse saranno quindi due aspetti particolarmente importanti in una partita che inaugura il percorso europeo di entrambe.
I probabili quintetti iniziali di Lione-MaccabiIl Lione-Villeurbanne potrebbe affidarsi a TyTy Washington in cabina di regia, Patty Mills e David Lighty nel reparto esterni, Jae Crowder da ala forte e Joel Bolomboy come centro. Il Maccabi potrebbe invece partire con Gabriel Lundberg, Jimmy Clark III, Lonnie Walker IV, Jaylen Hoard e Daniel Theis.
Lione-Villeurbanne: TyTy Washington – Patty Mills – David Lighty – Jae Crowder – Joel Bolomboy
Maccabi: Gabriel Lundberg – Jimmy Clark III – Lonnie Walker IV – Jaylen Hoard – Daniel Theis
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