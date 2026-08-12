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La Champions League 2026/27 prosegue con la gara di ritorno del terzo turno preliminare, che vede affrontarsi Gent-Göteborg, in programma giovedì 13 agosto alle ore 20:30. Il doppio confronto riparte dall'1-0 in favore del Gent ottenuto nella sfida d'andata, un risultato che lascia ancora aperto il discorso qualificazione.

I belgi potranno contare sul fattore campo per difendere il vantaggio conquistato in Svezia e centrare l'accesso al turno successivo, mentre il Göteborg sarà chiamato a una prestazione di alto livello per ribaltare il punteggio complessivo e continuare il proprio cammino europeo.

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Il Gent vuole completare l'opera

Il

arriva alla gara di ritorno con un prezioso vantaggio da difendere. Il successo per 1-0 ottenuto all'andata permette alla formazione belga di affrontare la sfida con maggiore serenità, pur sapendo che servirà mantenere alta la concentrazione per evitare sorprese.

Davanti ai propri tifosi, il Gent proverà a gestire il possesso del pallone e a colpire gli spazi lasciati dagli avversari, chiamati a sbilanciarsi alla ricerca del pareggio nel computo totale.

Il Göteborg cerca la rimonta

Il

è chiamato a ribaltare il risultato maturato nella gara d'andata. La formazione svedese dovrà cercare di essere più incisiva in fase offensiva, mantenendo però equilibrio per non concedere ripartenze a un avversario molto pericoloso.

Segnare nei primi minuti potrebbe cambiare completamente l'inerzia della sfida e riaprire il discorso qualificazione.

Il momento della sfida

La partita tra

e

promette intensità e grande equilibrio. Il vantaggio minimo dei belgi lascia infatti ancora aperti tutti gli scenari, con entrambe le squadre determinate a conquistare il pass per il turno successivo.

Il Gent parte leggermente favorito grazie al successo dell'andata e al fattore campo, ma il Göteborg ha le qualità per mettere in difficoltà i padroni di casa e tentare l'impresa.

Le probabili formazioni di Gent-Göteborg

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara di ritorno valida per il terzo turno preliminare di Champions League.

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