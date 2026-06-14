La sfida di tennis tra Jack Pinnington Jones e Denis Shapovalov è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 500 di Londra e si gioca lunedì 15 giugno alle ore 13:00. Un incontro interessante tra un giovane in crescita e un giocatore di grande talento ed esperienza, con in palio l’accesso al turno successivo del torneo sull’erba londinese. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Pinnington Jones arriva a questo appuntamento con entusiasmo e la voglia di mettersi in mostra su un palcoscenico importante. Il britannico proverà a sfruttare energia e aggressività per restare in partita e provare a sorprendere un avversario più quotato.

Lo Shapovalov, invece, è un giocatore di grande qualità, capace di colpi spettacolari e di grande intensità. Il canadese cercherà di imporre il proprio ritmo fin dai primi scambi, sfruttando potenza e varietà per indirizzare la partita.

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Il momento dei due tennisti

Pinnington Jones proverà a giocare con coraggio e intensità per restare agganciato al match il più a lungo possibile.

Shapovalov cercherà invece di far valere il proprio talento e la maggiore esperienza nel circuito per conquistare il passaggio del turno.

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