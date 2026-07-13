La sfida di tennis tra Alex Molcan e Valentin Royer è valida per i sedicesimi di finale dell'ATP 250 di Umag, in Croazia, e si gioca martedì 14 luglio alle ore 16:00. Un confronto molto interessante sulla terra battuta croata tra due giocatori che arrivano da percorsi diversi: lo slovacco può contare su maggiore esperienza nel circuito maggiore, mentre il francese rappresenta uno dei giovani in crescita del panorama ATP. Il Plava Laguna Croatia Open Umag è uno storico torneo ATP 250 sulla terra rossa, in programma dal 13 al 18 luglio 2026 sui campi dell'ATP Stadium Goran Ivanisevic. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Molcan arriva alla sfida dopo alcune prestazioni convincenti sulla terra battuta, mentre Royer proverà a sfruttare il buon momento di forma e la fiducia accumulata negli ultimi tornei.

Alex Molcan: caratteristiche e carriera

Alex Molcan, nato nel 1997 in Slovacchia, è un tennista che negli ultimi anni ha raggiunto importanti risultati nel circuito ATP, arrivando fino alla top 40 mondiale. Ha conquistato diversi titoli Challenger e si è distinto soprattutto sulla terra battuta, superficie sulla quale riesce a esprimere il suo miglior tennis.

Dal punto di vista tecnico è un giocatore molto solido da fondo campo, dotato di grande sensibilità nei colpi mancini e di ottime capacità difensive. Il suo punto di forza è la continuità negli scambi: preferisce costruire il punto con pazienza, sfruttando variazioni e cambi di ritmo per mettere in difficoltà gli avversari.

Valentin Royer: caratteristiche e carriera

Valentin Royer, nato nel 2001 in Francia, è uno dei giovani più interessanti del movimento transalpino. Dopo una lunga crescita nel circuito Challenger, negli ultimi mesi ha iniziato ad affacciarsi con maggiore continuità nei tornei ATP, ottenendo risultati importanti contro giocatori più esperti.

Il suo tennis è caratterizzato da grande intensità atletica, aggressività da fondo campo e una notevole capacità di giocare punti lunghi. Sulla terra battuta riesce a sfruttare al meglio la sua resistenza fisica e la capacità di rimanere sempre dentro lo scambio.

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Il momento dei due tennisti

Molcan arriva a Umag con l'obiettivo di sfruttare un torneo sulla sua superficie preferita per tornare protagonista. Lo slovacco ha già dimostrato in passato di poter competere ad alti livelli sulla terra battuta e punta sulla sua esperienza per superare i primi turni.

Royer invece vive una fase di crescita molto interessante. Il francese sta accumulando esperienza nel circuito maggiore e arriva alla sfida con grande fiducia, forte di un tennis aggressivo che può creare problemi anche a giocatori più navigati.

Pronostico

L'ATP 250 di Umag è un torneo che storicamente premia i giocatori più abituati alle battaglie sulla terra battuta, dove resistenza fisica, pazienza e capacità tattica diventano fondamentali. Molcan parte con un leggero vantaggio grazie alla maggiore esperienza e alla sua capacità di gestire gli scambi lunghi, ma Royer ha dimostrato di poter competere contro avversari di livello superiore e arriva con un'importante spinta dal punto di vista della fiducia.

La sfida potrebbe essere molto equilibrata, con tanti game combattuti e pochi margini di errore. Il pronostico è leggermente dalla parte di Molcan, favorito per il passaggio del turno grazie alla maggiore esperienza sulla terra battuta, ma Royer ha le qualità per portare la partita fino al terzo set e giocarsi le proprie chance.

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