Streaming NBA Suns-Blazers | Diretta TV, orario e dove vederla gratis

Segui Suns-Blazers in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.
Gara da zona play-in quella fra Suns e Blazers che si giocherà sabato 22 febbraio alle ore 2 di notte, orario italiano. Infatti al Mortgage Matchup Center scendono in campo la settima e la decima forza della western conference di NBA.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Suns-Blazers in diretta TV e streaming gratis

Suns-Blazers sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Suns-Blazers sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Suns-Blazers in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Suns-Blazers nella sezione Live Streaming.

    • Tutte le informazioni su Suns-Blazers

    Momento delicato per Phoenix che con 4 sconfitte nelle ultime 5 partite ha rallentano il suo ritmo stagionale a 32W e 24L restando comunque a contatto con i Lakers primi nella pacific division, La suadra dell'Arizona sarà in back to back visto che la notte precedente al match contro i Blazers affronterà sempre in casa Portland.

    Portland è quarta nella northwest division con 27 vittorie e 30 sconfitte e al momento occupa l'ultima posizione valida per i play-in. I Blazers sono chiamati al pronto riscatto dopo l'umiliante ko interno 103-157 contro Denver dove nessun giocatore è arrivato a segnare 20 punti. In stagione le due formazioni si sono già affrontate due volte e in entrambi i casi hanno vinto i Suns.

    Streaming NBA Suns-Blazers | Diretta TV, orario e dove vederla gratis- immagine 5
    Phoenix in back to back fra Orlando e Portland. (Photo by Zhizhao Wu/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Suns-Blazers

    Suns in campo con Booker playmaker, Gillespie guardia, O'Neale ala piccola, Green ala grande e Williams centro. Blazers che rispondono con Holiday play, Camara guardia, Avdija e Grant ali con Clingan numero 5.

    PHOENIX SUNS - Booker, Gillespie, O'Neale, Green, Williams. All. Ott

    PORTLAND TRAIL BLAZERS - Holiday, Camara, Avdija, Grant, Clingan. All. Splitter

