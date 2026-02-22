Streaming NBA Suns-Blazers | Diretta TV, orario e dove vederla gratis

Segui Suns-Blazers in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Gara da zona play-in quella fra Suns e Blazers che si giocherà sabato 22 febbraio alle ore 2 di notte, orario italiano. Infatti al Mortgage Matchup Center scendono in campo la settima e la decima forza della western conference di NBA.

Tutte le informazioni su Suns-Blazers — Momento delicato per Phoenix che con 4 sconfitte nelle ultime 5 partite ha rallentano il suo ritmo stagionale a 32W e 24L restando comunque a contatto con i Lakers primi nella pacific division, La suadra dell'Arizona sarà in back to back visto che la notte precedente al match contro i Blazers affronterà sempre in casa Portland.

Portland è quarta nella northwest division con 27 vittorie e 30 sconfitte e al momento occupa l'ultima posizione valida per i play-in. I Blazers sono chiamati al pronto riscatto dopo l'umiliante ko interno 103-157 contro Denver dove nessun giocatore è arrivato a segnare 20 punti. In stagione le due formazioni si sono già affrontate due volte e in entrambi i casi hanno vinto i Suns.

I probabili quintetti di partenza di Suns-Blazers — Suns in campo con Booker playmaker, Gillespie guardia, O'Neale ala piccola, Green ala grande e Williams centro. Blazers che rispondono con Holiday play, Camara guardia, Avdija e Grant ali con Clingan numero 5.

PHOENIX SUNS - Booker, Gillespie, O'Neale, Green, Williams. All. Ott

PORTLAND TRAIL BLAZERS - Holiday, Camara, Avdija, Grant, Clingan. All. Splitter