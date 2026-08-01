Lo streaming gratis della gara Newell's-Boca Juniors: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365
Manca il decimo? C'è Olise! Il francese gioca con dei ragazzi a New York
Il campionato di Clausura argentino 2026 prosegue con la 3ª giornata, che propone una delle sfide più attese del turno tra Newell's-Boca Juniors, in programma domenica 2 agosto alle ore 22:00 italiane. All’Estadio Marcelo Bielsa va in scena un confronto tra due club storici del calcio argentino, con il Newell's pronto a sfruttare il fattore campo e il Boca Juniors intenzionato a conquistare punti pesanti per iniziare al meglio il proprio percorso nel torneo.
PER VEDERE LA PARTITA E TUTTO IL GRANDE CALCIO INTERNAZIONALE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU
Dove vedere Newell's-Boca Juniors in diretta TV e streaming LIVELa partita è disponibile in diretta streaming su BET365. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l’incontro.
Per seguire lo streaming è sufficiente:
- Registrarsi o accedere a BET365
- Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa
- Cercare Newell's-Boca Juniors nel palinsesto Live
Il Newell's vuole sorprendere davanti ai propri tifosiIl Newell's Old Boys affronta una delle partite più prestigiose della stagione con l'obiettivo di conquistare un risultato importante contro una delle squadre più blasonate del continente sudamericano.
Davanti al proprio pubblico dell'Estadio Marcelo Bielsa, la formazione di Rosario proverà a giocare una gara intensa e organizzata, cercando di limitare la qualità offensiva del Boca Juniors e sfruttare le occasioni che riuscirà a creare.
Il Boca Juniors cerca una vittoria di prestigioIl Boca Juniors arriva alla sfida con la volontà di imporre il proprio peso tecnico e conquistare tre punti fondamentali. La formazione xeneize punta sempre a essere protagonista nel calcio argentino e vuole trovare continuità nel Clausura.
In una trasferta storicamente complicata come quella di Rosario, il Boca dovrà mantenere alta la concentrazione e affidarsi alla qualità dei propri giocatori per superare un avversario molto motivato.
Il momento delle due squadreLa sfida tra Newell's e Boca Juniors rappresenta uno dei match più interessanti della terza giornata del Clausura argentino. Da una parte una squadra pronta a sfruttare il fattore campo e l'importanza della partita, dall'altra un club abituato a giocare gare di grande pressione e prestigio.
L'equilibrio potrebbe essere il protagonista del match, con entrambe le formazioni consapevoli del valore dei tre punti in palio.
Le probabili formazioni di Newell's-Boca JuniorsLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero schierare i migliori giocatori a disposizione per una sfida valida per la terza giornata del campionato di Clausura argentino.
CLICCA QUI PER GUARDARE IL CAMPIONATO ARGENTINO IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365
OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU
© RIPRODUZIONE RISERVATA