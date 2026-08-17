La sfida di tennis tra Andrey Rublev e Nuno Borges è valida per i sedicesimi di finale dell'ATP 1000 di Cincinnati, negli Stati Uniti, e si gioca martedì 18 agosto alle ore 17:00 italiane.

Un confronto interessante tra il russo Andrey Rublev, giocatore stabilmente ai vertici del circuito ATP, e il portoghese Nuno Borges, protagonista di una crescita importante negli ultimi anni. Il cemento di Cincinnati rappresenta un banco di prova importante in vista degli US Open, con Rublev che parte favorito ma deve prestare attenzione a un avversario capace di creare problemi anche ai giocatori di prima fascia.

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Andrey Rublev: caratteristiche e carriera

Andrey Rublev, classe 1997, è uno dei migliori interpreti del tennis contemporaneo. Il russo ha raggiunto la posizione numero 5 del ranking ATP e ha conquistato numerosi titoli sul circuito maggiore, imponendosi soprattutto grazie alla straordinaria potenza dei colpi da fondo campo.

Il suo tennis si basa su diritto molto potente, grande aggressività e capacità di prendere immediatamente l'iniziativa. Rublev cerca spesso di comandare lo scambio con il diritto, soprattutto sul cemento, dove la velocità della superficie permette di esaltare le sue accelerazioni.

Il servizio è un'altra componente importante del suo gioco, soprattutto quando riesce a ottenere una buona percentuale di prime palle e a costruire il punto già dal primo colpo.

Nuno Borges: caratteristiche e carriera

Nuno Borges, nato nel 1997 in Portogallo, è ormai una presenza stabile nel circuito ATP. Il portoghese ha raggiunto la posizione numero 30 del ranking mondiale e ha dimostrato di poter competere anche contro giocatori appartenenti alla top 20.

Il suo tennis è caratterizzato da solidità da fondo campo, buona capacità di risposta e grande resistenza negli scambi. Borges non ha la stessa potenza esplosiva di Rublev, ma può compensare con una maggiore varietà e con la capacità di mantenere un ritmo costante.

Sul cemento può diventare particolarmente pericoloso quando riesce a giocare in anticipo e a sfruttare gli eventuali errori dell'avversario.

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Il momento dei due tennisti

Borges arriva alla sfida dopo un ottimo successo contro

, superato a Cincinnati con il punteggio di 6-4, 6-4. Il portoghese ha chiuso la partita in appena un'ora e 19 minuti, conquistando così il miglior risultato della sua carriera nel torneo di Cincinnati.

Rublev ha invece superato il secondo turno contro Pablo Carreno Busta, confermando la propria solidità sul cemento americano. Il russo arriva quindi al confronto con Borges con l'obiettivo di proseguire il percorso in un torneo particolarmente importante in vista dello Slam di New York.

C'è poi un dato che pesa molto nel confronto: Rublev conduce 5-0 negli scontri diretti contro Borges. L'ultimo precedente risale al terzo turno del Roland Garros 2026, quando il russo si impose in tre set, 7-5, 7-6, 7-6.

Pronostico

Il cemento di Cincinnati dovrebbe favorire soprattutto Rublev, che può sfruttare la rapidità della superficie per trasformare la propria potenza da fondo campo in un'arma decisiva. Borges proverà invece a contenere l'aggressività del russo, cercando di allungare gli scambi e portarlo fuori dalla sua zona di comfort.

Il precedente è però molto netto: Rublev ha vinto tutti e cinque gli incontri disputati contro Borges, e anche le quote attuali lo indicano come favorito.

Il pronostico è dalla parte di Andrey Rublev, favorito per il passaggio agli ottavi di finale. La maggiore potenza, l'esperienza nei grandi tornei e soprattutto il dominio negli scontri diretti fanno pendere nettamente la bilancia dalla parte del russo. Borges arriva però da una convincente vittoria contro Cerundolo e potrebbe riuscire a rendere il match combattuto, soprattutto se riuscirà a sfruttare la propria solidità in risposta.

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