Savoia-Casarano si gioca sabato 19 settembre alle ore 17:30 allo stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano in Campania, nella sfida valida per la sesta giornata del Girone C di Serie C. Il Savoia arriva all'appuntamento con 5 punti in classifica, mentre il Casarano occupa una posizione più avanzata con 9 punti. La formazione campana ha raccolto due pareggi consecutivi contro Crotone e Foggia, mentre i pugliesi hanno conquistato due vittorie nelle ultime due giornate contro Barletta e Audace Cerignola.VEDI SAVOIA-CASARANO IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Il Savoia di Alessandro Formisano cerca continuità dopo lo 0-0 ottenuto sul campo del Foggia, risultato che ha portato a cinque il bottino stagionale dopo cinque giornate. Il Casarano di Vito Di Bari, invece, è reduce dal successo interno per 1-0 sull'Audace Cerignola e ha già ottenuto tre vittorie in campionato, mantenendosi a quota 9 punti. suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Savoia-Casarano. Dove vedere Savoia-Casarano in diretta TV e streaming La Serie C 2026/27 è trasmessa in esclusiva da Sky e in streaming su NOW. Il canale di riferimento per il campionato è Sky Sport Calcio e la gara Savoia-Casarano è programmata per la diretta alle 17:30. Per cercare Savoia-Casarano nel palinsesto live è necessario: scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e Serie C; cercare Savoia-Casarano tra le partite del 19 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta. Prima di avviare la diretta streaming, è consigliabile controllare il proprio abbonamento e le eventuali condizioni previste dalla piattaforma scelta, verificando che l'evento sia compreso nel pacchetto disponibile. Savoia-Casarano: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Savoia-Casarano

Savoia-Casarano Competizione: Serie C 2026/27, Girone C, sesta giornata

Serie C 2026/27, Girone C, sesta giornata Data: sabato 19 settembre 2026

sabato 19 settembre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania

Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania Diretta TV: Sky Sport Calcio

Sky Sport Calcio Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento del Savoia Il Savoia arriva alla sfida con 5 punti dopo le prime cinque giornate e ha mostrato una fase recente caratterizzata da maggiore equilibrio. Dopo il successo per 2-0 sul campo del Team Altamura, la formazione di Formisano ha pareggiato 1-1 contro il Crotone e successivamente ha mantenuto inviolata la porta allo Zaccheria, chiudendo sullo 0-0 contro il Foggia. La squadra campana ha segnato 6 reti e ne ha subite altrettante nelle prime cinque partite, numeri che fotografano un rendimento finora equilibrato. Formisano può contare su una rosa nella quale figurano elementi come Denis Portanova, Vincenzo Alfieri, Giorgio Tumbarello e Alessio Nepi, con l'obiettivo di trasformare la solidità mostrata nelle ultime due gare in un risultato positivo anche contro il Casarano. Il momento del Casarano Il Casarano si presenta al De Cristofaro con 9 punti e una striscia recente positiva. Dopo la sconfitta di misura contro il Bari, la squadra di Vito Di Bari ha reagito battendo 3-1 il Barletta e 1-0 l'Audace Cerignola, centrando due successi consecutivi. L'ultimo successo è arrivato grazie alla rete di Francesco Grandolfo, in una gara nella quale il portiere Alessandro Farroni ha avuto un ruolo importante per conservare il vantaggio contro il forcing del Cerignola. Il tecnico Di Bari è stato inoltre confermato sulla panchina rossazzurra fino al 2028, proseguendo il percorso iniziato nelle precedenti stagioni. Le probabili formazioni di Savoia-Casarano Il Savoia dovrebbe affidarsi a un 4-4-2, con Matteo Michele Leonardo tra i pali e una linea difensiva composta da Mario Noce, Cristian Fabriani, Denis Portanova e Francesco Cozzoli. A centrocampo potrebbero trovare spazio Simone Iob, Giorgio Tumbarello, Vincenzo Alfieri e Francesco Meola, mentre Alessio Nepi e Filippo Scotti sono candidati a comporre il tandem offensivo. Il Casarano potrebbe rispondere con un 4-3-3. Alessandro Farroni dovrebbe essere confermato in porta, davanti a Mario Mercadante, Stefano Negro, Emmanuele Matino e Pietro Ciotti. In mezzo al campo spazio a Raffaele Maiello, Gaetano Logoluso e Niccolò Zanellato, mentre il tridente potrebbe essere formato da Francesco Grandolfo, Cosimo Chirico e Cristian Cuzzarella. SAVOIA (4-4-2): Matteo Michele Leonardo; Mario Noce, Cristian Fabriani, Denis Portanova, Francesco Cozzoli; Simone Iob, Giorgio Tumbarello, Vincenzo Alfieri, Francesco Meola; Alessio Nepi, Filippo Scotti. Allenatore: Alessandro Formisano. CASARANO (4-3-3): Alessandro Farroni; Mario Mercadante, Stefano Negro, Emmanuele Matino, Pietro Ciotti; Raffaele Maiello, Gaetano Logoluso, Niccolò Zanellato; Francesco Grandolfo, Cosimo Chirico, Cristian Cuzzarella. Allenatore: Vito Di Bari.