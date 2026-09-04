Lo Estádio José Alvalade di Lisbona ospita una sfida del quinto turno del campionato portoghese tra Sporting Lisbona e Nacional. La partita si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 21:30 italiane: i padroni di casa sono secondi in classifica con 10 punti, mentre gli ospiti occupano la decima posizione con 4 punti. Sporting Lisbona-Nacional è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore:VEDI SPORTING LISBONA-NACIONAL IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Sporting Lisbona-Nacional. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Sporting Lisbona-Nacional in diretta TV e streaming

non risulta al momento trasmessa da una piattaforma televisiva ufficiale in Italia. La partita inizierà sabato

e sarà trasmessa in Portogallo da

, secondo il programma ufficiale della gara.

rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare il campionato portoghese e individuare

tra gli appuntamenti della giornata.

La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Sporting Lisbona-Nacional

Per cercare

nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e il campionato portoghese; cercare Sporting Lisbona-Nacional tra le partite di sabato 5 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Sporting Lisbona-Nacional: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà sabato 5 settembre 2026 allo

di Lisbona. Il calcio d'inizio è fissato alle ore

. In Italia la partita

.

Partita: Sporting Lisbona-Nacional

Competizione: Liga Portugal

Data: sabato 5 settembre 2026

Orario: 21:30 italiane

Stadio: Estádio José Alvalade

Diretta TV: non disponibile in Italia

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Dopo le prime quattro giornate, lo Sporting Lisbona è secondo con 10 punti, mentre il Nacional occupa la decima posizione con 4 punti. La sfida mette quindi di fronte una squadra che punta immediatamente alle zone di vertice e una formazione che ha iniziato il campionato con un rendimento più altalenante.

Il momento dello Sporting Lisbona

Lo

arriva alla quinta giornata con 10 punti e un avvio di campionato che lo ha portato nelle immediate vicinanze della vetta. La squadra allenata da

ha confermato nelle prime uscite un impianto basato sul 4-2-3-1, con grande attenzione alla qualità negli ultimi trenta metri e alla gestione del possesso. Il tecnico ha ribadito l'ambizione di tornare a vincere trofei dopo una stagione nella quale il club ha comunque mantenuto standard elevati.

Tra i principali riferimenti della rosa ci sono Rodrigo Zalazar, Geny Catamo e Luis Suárez, mentre Rui Silva garantisce esperienza tra i pali. Anche Flávio Gonçalves e Sergi Altimira hanno trovato spazio nelle prime giornate, inserendosi in un gruppo che può contare su diverse alternative. L'undici più recente indicato per la sfida con il Nacional conferma il 4-2-3-1 con Luis Suárez come riferimento offensivo.

Il momento del Nacional

Il

arriva invece al quinto turno con 4 punti e al decimo posto. La squadra madeirense ha cambiato guida tecnica in estate, affidandosi a

, subentrato a Tiago Margarido dopo tre stagioni sulla panchina del club. Il nuovo allenatore ha introdotto un sistema a tre difensori, utilizzato anche nelle prime giornate della stagione.

L'ultima partita ha visto il Nacional perdere 3-2 contro l'Estrela da Amadora, nonostante le reti di Wesley Gasolina e Messias Cardozo. La formazione di Gião ha però mostrato una buona capacità di produrre gioco, confermando il 3-4-2-1 con Renato Marín in porta, Matheus Dias e Léo Santos nella linea difensiva e Miguel Baeza e Daniel Júnior alle spalle del riferimento offensivo. La trasferta contro lo Sporting rappresenta naturalmente un ostacolo di livello superiore, ma il Nacional può provare a sfruttare la solidità del nuovo sistema per rendere la sfida più combattuta possibile.

Le probabili formazioni di Sporting Lisbona-Nacional

Lo Sporting

. Rui Silva è favorito tra i pali, con Iván Fresneda, Zeno Debast, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo nella linea difensiva. A centrocampo spazio a Sergi Altimira e Issa Doumbia, mentre Geny Catamo, Rodrigo Zalazar e Flávio Gonçalves dovrebbero agire alle spalle di

. Le indicazioni derivano dalle più recenti probabili formazioni disponibili.

Il Nacional dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1 adottato da João Gião. Renato Marín dovrebbe difendere la porta, con Léo Santos, Matheus Dias e Zé Vítor nella linea a tre. Wesley Gasolina e Williams Kokolo sono candidati a presidiare le fasce, mentre Liziero e Filipe Soares dovrebbero completare il centrocampo. Sulla trequarti spazio a Miguel Baeza e Daniel Júnior, con Pablo Ruan riferimento offensivo.

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Zeno Debast, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Sergi Altimira, Issa Doumbia; Geny Catamo, Rodrigo Zalazar, Flávio Gonçalves; Luis Suárez. Allenatore: Rui Borges.

NACIONAL (3-4-2-1): Renato Marín; Léo Santos, Matheus Dias, Zé Vítor; Wesley Gasolina, Liziero, Filipe Soares, Williams Kokolo; Miguel Baeza, Daniel Júnior; Pablo Ruan. Allenatore: João Gião.