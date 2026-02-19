derbyderbyderby streaming Streaming Spurs-Suns | Diretta TV, orario e dove guardare la partita gratis

Segui Spurs-Suns in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.
Archiviato l'all star weekend ci rituffiamo nella stagione regular season NBA con San Antonio Spurs-Phoenix Suns. Il match si gioca al Moody Center di Austin e vede affrontarsi la seconda e la settima forza nella western conference. Palla a due giovedì 19 febbraio alle 2,30 della notte orario italiano.

Spurs-Suns sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA.

Spurs-Suns sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Spurs-Suns in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

    • Spurs-Suns, big match nella western conference

    Gli Spurs sono primi nella southwest con un record di 38 vinte e 16 perse grazie anche straordinarie prestazioni di Wembanyama, quinto miglior rimbalzista e primo stoppatore della lega. San Antonio era arrivato alla pausa dell'all star game con un filotto di vittorie consecutive fra cui l'ultimo 126-113 in casa dei Warriors.

    I Suns sono secondi nella pacific ma a stretto contatto con i Lakers grazie ad un ruolino di marcia di 32W e 23L. Ma a differenza dei rivali, Phoenix è arrivata alla pausa dell'all star weekend col fiato corto e con 3 ko nelle ultime 4 partite. Spurs e Suns si sono affrontate due volte a novembre, sempre in Arizona e sempre con successo di Phoenix.

    Suns a caccia dei Lakers nella Pacific. (Photo by Zhizhao Wu/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Spurs-Suns

    Spurs in campo con Castle playmaker, Fox guardia, Champagnie ala piccola, Vassell ala grande e Wembanyama centro. Suns che rispondono con Gillespie play, Goodwin guardia, Brooks e O'Neale ali e Williams numero 5.

    SAN ANTONIO SPURS - Castle, Fox, Champagnie, Vassell, Wembanyama. All. Johnson

    PHOENIX SUNS - Gillespie, Goodwin, Brooks, O'Neale, Williams. All. Ott

