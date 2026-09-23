La Stella Rossa debutta nella stagione 2026/27 di Eurolega davanti al proprio pubblico contro lo Zalgiris Kaunas, in una sfida valida per il primo turno della competizione. L'appuntamento è fissato per giovedì 24 settembre alle ore 20:00, con la partita che si disputerà alla Belgrade Arena di Belgrado. La formazione serba, affidata al nuovo coach Ibon Navarro, vuole iniziare con il piede giusto una stagione nella quale punta a compiere un passo avanti in Europa.VEDI STELLA ROSSA-ZALGIRIS IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Per seguire il grande basket europeo puoi consultare il programma delle gare e le opportunità disponibili:Goldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del basket live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Stella Rossa-Zalgiris. Dove vedere Stella Rossa-Zalgiris in diretta TV e streaming La sfida tra Stella Rossa e Zalgiris sarà trasmessa in Italia su Sky Sport Basket, con la possibilità di seguire l'incontro anche in streaming attraverso NOW. Stella Rossa-Zalgiris: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Stella Rossa-Zalgiris

Stella Rossa-Zalgiris Competizione: Eurolega 2026/27, primo turno

Eurolega 2026/27, primo turno Data: giovedì 24 settembre 2026

giovedì 24 settembre 2026 Orario: 20:00

20:00 Stadio: Belgrade Arena, Belgrado

Belgrade Arena, Belgrado Diretta TV: Sky Sport Basket

Sky Sport Basket Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento della Stella Rossa La Stella Rossa si presenta al debutto europeo con un roster profondamente rinnovato e con Ibon Navarro alla guida tecnica. Il club serbo ha mantenuto diversi elementi importanti della precedente stagione, tra cui Jared Butler, Tyson Carter, Ognjen Dobric, Jordan Nwora, Semi Ojeleye e Chima Moneke, aggiungendo giocatori come Kris Jones, Johnathan Motley, Patrick Baldwin Jr., Nick Weiler-Babb e David Kramer. Il precampionato ha fornito indicazioni differenti: la squadra ha affrontato test di alto livello contro Olympiacos e Aris, prima di chiudere la preparazione con un successo per 91-87 proprio contro Aris. Jordan Nwora, autore di 25 punti, e Chima Moneke sono stati tra i protagonisti dell'ultima uscita. Il momento dello Zalgiris Lo Zalgiris Kaunas arriva a Belgrado con un gruppo costruito attorno a esperienza e talento offensivo. Il roster lituano comprende giocatori come Nigel Williams-Goss, Carsen Edwards, Sterling Brown, Azuolas Tubelis e Jonas Valanciunas, con Tomas Masiulis alla guida tecnica. La presenza di Valanciunas aggiunge centimetri e fisicità sotto canestro, mentre Edwards rappresenta una delle principali opzioni offensive sul perimetro. Per lo Zalgiris si tratta di un debutto subito impegnativo, soprattutto per l'ambiente della Belgrade Arena e per la qualità del nuovo roster della Stella Rossa. La sfida mette quindi di fronte due squadre con caratteristiche differenti, ma entrambe chiamate a costruire rapidamente equilibrio e automatismi all'inizio della regular season. Le chiavi tattiche di Stella Rossa-Zalgiris La sfida potrebbe svilupparsi soprattutto sul confronto tra il gioco perimetrale della Stella Rossa e la capacità dello Zalgiris di sfruttare la fisicità dei propri lunghi. La formazione di Navarro può contare su diverse soluzioni tra gli esterni e sulle capacità di Nwora e Moneke di attaccare gli spazi, mentre la squadra lituana avrà nella gestione del ritmo e nella presenza di Valanciunas vicino a canestro due elementi importanti. Particolare attenzione anche alla battaglia a rimbalzo e alla gestione delle palle perse: in una gara d'esordio europea, limitare gli errori e riuscire a controllare i possessi potrebbe avere un peso significativo sull'andamento dell'incontro. I probabili quintetti iniziali di Stella Rossa-Zalgiris La Stella Rossa dovrebbe affidarsi a un quintetto con Kris Jones in cabina di regia, Jared Butler e Jordan Nwora sugli esterni, Chima Moneke da ala forte e Johnathan Motley nel ruolo di centro. Lo Zalgiris dovrebbe invece partire con Nigel Williams-Goss, Carsen Edwards, Sterling Brown, Azuolas Tubelis e Jonas Valanciunas. Stella Rossa: Kris Jones – Jared Butler – Jordan Nwora – Chima Moneke – Johnathan Motley Zalgiris: Nigel Williams-Goss – Carsen Edwards – Sterling Brown – Azuolas Tubelis – Jonas Valanciunas