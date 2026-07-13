Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall

La sfida di tennis tra Clara Tauson e Nao Hibino è valida per i sedicesimi di finale del WTA 250 di Atene, in Grecia, e si gioca martedì 14 luglio alle ore 15:00. Un confronto tra due giocatrici con grande esperienza internazionale ma in momenti diversi della carriera: la danese parte con i favori del pronostico, mentre la giapponese proverà a sfruttare tutta la sua esperienza per cercare l'impresa. L'Athens Open si disputa sul cemento outdoor ed è uno dei nuovi appuntamenti del calendario WTA 250. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Clara Tauson: caratteristiche e carriera

Clara Tauson, nata nel 2002 in Danimarca, è una delle giocatrici più talentuose del circuito WTA. Dopo aver conquistato l'Australian Open junior nel 2019, ha confermato il proprio valore tra le professioniste arrivando fino alla top 25 mondiale e vincendo diversi tornei WTA.

Il suo tennis è fortemente offensivo: servizio potente, diritto molto incisivo e continua ricerca dell'iniziativa. Sul cemento riesce generalmente a esprimere il proprio miglior livello grazie alla velocità degli scambi.

Nao Hibino: caratteristiche e carriera

Nao Hibino, nata nel 1994 in Giappone, è una veterana del circuito WTA. Nel corso della carriera ha conquistato tre titoli WTA in singolare ed è arrivata fino alla 56ª posizione del ranking mondiale, distinguendosi anche in doppio.

Il suo stile di gioco è molto regolare, con ottima mobilità e capacità di leggere gli scambi. Non dispone della potenza della sua avversaria, ma cerca spesso di costruire il punto con intelligenza tattica e pochi errori.

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Il momento delle due tenniste

Tauson arriva ad Atene con la voglia di ritrovare continuità dopo un periodo altalenante, ma resta una delle giocatrici più pericolose del tabellone grazie alla qualità del suo tennis e alla sua capacità di dominare gli scambi sul cemento.

Hibino, invece, continua a fare affidamento sulla propria esperienza e sulla capacità di lottare su ogni punto. La giapponese sa come gestire partite complicate e proverà a sfruttare eventuali passaggi a vuoto della danese.

Pronostico

Il cemento di Atene sembra favorire le caratteristiche di Clara Tauson, che quando riesce a imporre il proprio ritmo è una giocatrice difficile da contenere. Hibino possiede l'esperienza necessaria per restare in partita e provare ad allungare gli scambi, ma sul piano della qualità dei colpi e della potenza la danese parte con un vantaggio evidente.

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