La sfida di tennis tra Loïs Boisson e Daria Yastremska è valida per i sedicesimi di finale del WTA 250 di Nottingham e si gioca lunedì 15 giugno alle ore 12:00. Un incontro interessante tra una giocatrice emergente e una tennista già abituata a competere ad alti livelli, con in palio l’accesso al turno successivo del torneo sull’erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Boisson arriva a questo appuntamento con entusiasmo e voglia di mettersi in mostra su una superficie rapida. La francese proverà a giocare con aggressività e coraggio, cercando di restare il più possibile dentro lo scambio.

La Yastremska, invece, è una giocatrice molto potente e aggressiva, capace di accelerazioni improvvise e di grande intensità da fondo campo. L’ucraina cercherà di imporre subito il proprio ritmo per prendere il controllo della partita.

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Il momento delle due tenniste

Boisson proverà a sfruttare energia e aggressività per sorprendere l’avversaria e restare agganciata al match.

Yastremska cercherà invece di comandare il gioco con potenza e intensità per conquistare l’accesso al turno successivo.

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