Segui Thunder-Rockets in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 13:01)

Questa notte prende il via la NBA 2025/2026. La partita inaugurale sarà Oklahoma City Thunder-Houston Rockets, match davvero interessante a 360 gradi sia a livello tecnico che emotivo visto che sarà la prima partita di Kevin Durant con la nuova maglia dei Rockets. Il match del Paycom Center vedrà la palla a due all'1.30 di notte.

Dove vedere Thunder-Rockets in diretta TV e streaming gratis — Thunder-Rockets sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Thunder-Rockets sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto Bet365 è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Thunder-Rockets in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Thunder-Rockets, match inaugurale dell'NBA 2025/2026 — Gli Oklahoma City Tunder si presentano a questa nuova stagione da campioni in carica dopo aver battuto in finale gli Indiana Pacers. La squadra ha chiuso la scorsa regular season con 68 vittorie e 14 sconfitte mentre in questa pre season ha ottenuto 4 vittorie (due con gli Hornets, Bucks e Nuggets) e due sconfitte (contro Pacers e Mavs).

Gli Houston Rockets sono stati i grandi protagonisti del mercato estivo visto che hanno messo a segno il colpo più importante prendendo dai Phoenix Suns Kevin Durant. Basterà per migliorare il 52-30 della scorsa regular season che ha poi visto la squadra uscire al primo turno di playoff contro i Warriors? Houston ha giocato solo 4 match di preseason con 4 vittorie, due contro gli Hawks, Pelicans e Jazz. Thunder e Rockets nella scorsa annata si sono affrontate 5 volte con un bilancio di 3 vittorie e 2 sconfitte a favore OKC.

I probabili quintetti di partenza di Thunder-Rockets — I padroni di casa di coach Daigneault si schierano con Gilgeous-Alexander play, J.Williams guardia, Dort ala piccola, Holgren ala grande e Hertenstein centro. Gli ospiti di coach Udoka invece scenderanno sul parquet con Sheppard play, Thompson guardia, Durant ala piccola, Jabari Smith ala grande e Sengun centro.

OKLAHOMA CITY THUNDER - Gilgeous-Alexander, J.Williams, Dort, Holgrenm Hertenstein centro. All. Daigneault

HOUSTON ROCKETS - Sheppard, Thompson, Durante, Jabari Smitch, Sengun. All. Udoka.

