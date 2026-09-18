Per ritrovare un Cagliari capace di vincere tre delle prime quattro partite di Serie A bisogna tornare indietro di oltre mezzo secolo. Udinese-Cagliari, sabato alle 15:00, metterà alla prova una partenza rossoblù che richiama le stagioni in cui lo Scudetto del 1970 non era ancora un ricordo lontano VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Sabato alle 15:00, Udinese-Cagliari metterà alla prova questa partenza contro una squadra che sta vivendo esattamente il problema opposto. I friulani segnano, creano e riescono anche a mettere in difficoltà le grandi. A San Siro erano avanti 2-0 contro l'Inter dopo appena un quarto d'ora. Poi hanno perso 5-3. Dieci reti incassate e un solo clean sheet nelle prime sei gare ufficiali spiegano perché Kosta Runjaic, in questo momento, abbia soprattutto una parola in testa: equilibrio. Prima che il match cominci, puoi dare un’occhiata anche alle altre proposte sportive della giornata: SCOPRI SU GOLDBET QUALI EVENTI SONO DISPONIBILI IN DIRETTA, ENTRA SU LOTTOMATICA E SCEGLI COSA SEGUIRE DAL PALINSESTO LIVE oppure VAI SU VINCITÙ E CONTROLLA GLI APPUNTAMENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Udinese-Cagliari sarà disponibile in streaming su DAZN

La sfida del Bluenergy Stadium sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, con calcio d'inizio fissato alle 15:00 di sabato 19 settembre. Gli abbonati potranno seguire Udinese-Cagliari attraverso l'app di DAZN su smart TV e sui dispositivi compatibili oppure in streaming tramite computer, smartphone e tablet. Per gli utenti che hanno attivato l'apposita opzione attraverso Sky sarà inoltre disponibile il relativo canale Zona DAZN.

Dal 2-0 al 3-5: l'Udinese deve capire cosa succede quando perde il controllo

Per ventisei minuti, a San Siro, sembrava possibile una delle grandi sorprese della giornata. Prima Abankwah, poi Ekkelenkamp: l'Udinese era riuscita a colpire due volte l'Inter campione d'Italia e si era costruita un vantaggio che pochi avrebbero immaginato. Il gol di Carlos Augusto ha cambiato completamente la partita. Da quel momento i nerazzurri hanno trovato spazi sempre più grandi e la squadra di Runjaic non è più riuscita a ricompattarsi. Il risultato finale, 5-3, ha confermato un problema che non riguarda soltanto quella serata.

Nelle ultime tre giornate di Serie A l'Udinese ha sempre subito almeno due reti. Anche nell'unica vittoria ottenuta finora in campionato, il 3-2 sul campo del Monza, la difesa aveva mostrato una certa vulnerabilità. Il totale dice dieci gol incassati, dato che colloca i friulani tra le peggiori difese del torneo. L'assenza di Solet non aiuta. Runjaic dovrebbe affidarsi ad Abankwah, Kabasele ed Ebosse davanti a Okoye, cercando soprattutto di ridurre quelle situazioni nelle quali la squadra si allunga e lascia troppo campo alle spalle dei centrocampisti.

Davanti, invece, qualcosa si muove. Ekkelenkamp sta trovando spazio e pericolosità, mentre Zaniolo è tornato in gruppo e può riprendersi una maglia dall'inizio, eventualmente alternandosi con Gomez. Davis rimane il riferimento centrale. Il paradosso dell'Udinese è proprio questo: non sembra una squadra incapace di fare male agli avversari. Deve semplicemente evitare che ogni partita diventi più aperta di quanto vorrebbe.

MILANO, ITALIA - 14 SETTEMBRE: Jurgen Ekkelenkamp dell’Udinese Calcio festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Udinese Calcio allo Stadio Giuseppe Meazza il 14 settembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Pisacane ha costruito il Cagliari partendo dalla porta chiusa

Dall'altra parte i numeri raccontano quasi l'opposto. Il Cagliari ha conquistato nove punti nelle prime quattro giornate e ha già vinto due volte lontano dalla Sardegna. Ma il dato che probabilmente soddisfa maggiormente Pisacane è un altro. Due gol subiti. Soltanto la Roma ha fatto meglio in questa prima parte del campionato. Il Cagliari non ha bisogno di controllare ogni partita attraverso il possesso. Sa abbassarsi, proteggere la propria area e poi utilizzare gli spazi lasciati dall'avversario.

A Bergamo questa capacità ha prodotto una delle vittorie più importanti dell'avvio di stagione. Il 2-1 contro l'Atalanta ha avuto anche due protagonisti precisi: Mendy e Maldini. Entrambi dovrebbero essere confermati al Bluenergy Stadium. Daniel Maldini, dopo l'incidente stradale avvenuto al termine della partita di Bergamo, ha recuperato e dovrebbe essere regolarmente a disposizione. Pisacane valuta inoltre il ritorno di Mina nel cuore della difesa, anche se l'assetto utilizzato nelle ultime gare offre diverse alternative. Contro un'Udinese che tende a concedere campo quando perde il pallone, la capacità del Cagliari di ripartire rapidamente può diventare una delle chiavi dell'incontro.

La partita può decidersi quando l'Udinese perde il pallone

Il contrasto tattico è piuttosto netto. L'Udinese ha mostrato di poter portare diversi uomini nella metà campo avversaria, ma proprio questa aggressività rischia di diventare pericolosa nel momento in cui l'azione viene interrotta. Il Cagliari ha caratteristiche ideali per sfruttarlo. Maldini e Mendy possono attaccare rapidamente lo spazio, mentre Fazzini può accompagnare l'azione partendo da una posizione più arretrata. Per Runjaic sarà quindi fondamentale il lavoro di Karlström e Miller.

Se i due centrocampisti riusciranno a proteggere la zona davanti ai tre centrali, l'Udinese potrà mantenere una pressione più alta senza esporsi continuamente. Dall'altra parte Pisacane dovrà evitare che il proprio blocco diventi troppo basso. Zaniolo ed Ekkelenkamp possono ricevere tra le linee e Davis possiede la struttura fisica per occupare l'area. L'Udinese cercherà probabilmente di fare la partita. Il Cagliari potrebbe essere perfettamente a proprio agio nel lasciare che siano i friulani a farla.

BERGAMO, ITALIA - 12 SETTEMBRE: Paul Mendy del Cagliari Calcio festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e Parma Calcio allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia il 12 settembre 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Le probabili formazioni al Bluenergy Stadium di Udinese-Cagliari

Runjaic dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con Okoye tra i pali e Abankwah, Kabasele ed Ebosse nella linea a tre. Vojvoda e Kamara agiranno sulle corsie, Karlström e Miller in mezzo. Alle spalle di Davis dovrebbero trovare spazio Zaniolo ed Ekkelenkamp.

Pisacane dovrebbe invece partire dal 4-4-2. Caprile difenderà la porta, con Zé Pedro, Deiola, Juan Rodriguez e Obert nel reparto arretrato. Adopo, Winks, Romano e Fazzini formeranno il centrocampo, mentre davanti sarà confermata la coppia protagonista a Bergamo: Maldini-Mendy.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlström, Miller, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Juan Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano, Fazzini; Maldini, Mendy. Allenatore: Pisacane.

Orario e diretta di Udinese-Cagliari

Udinese-CagliariSerie A 2026/275ªsabato 19 settembre 202615:00Bluenergy Stadium, UdineDAZNDAZN