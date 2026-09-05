Lo stadio Mario Rigamonti di Brescia ospita una sfida interessante per il terzo turno di Serie C tra Union Brescia e Desenzano. La partita si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 21:00: i padroni di casa hanno raccolto 6 punti nelle prime due giornate, mentre gli ospiti sono a quota 2 punti. Union Brescia-Desenzano è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore:VEDI UNION BRESCIA-DESENZANO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Union Brescia-Desenzano. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Union Brescia-Desenzano in diretta TV e streaming

sarà trasmessa in Italia su

e in streaming su

, nell'ambito della copertura della Serie C 2026/27. La partita inizierà domenica

e potrà essere seguita attraverso i dispositivi compatibili con i rispettivi servizi.

rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e individuare

tra gli appuntamenti della giornata.

La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Union Brescia-Desenzano

Per cercare

nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Union Brescia-Desenzano tra le partite di domenica 6 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Union Brescia-Desenzano: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà domenica 6 settembre 2026 allo

di Brescia. Il calcio d'inizio è fissato alle ore

. La partita sarà trasmessa in Italia su

e in streaming su NOW.

Partita: Union Brescia-Desenzano

Competizione: Serie C

Data: domenica 6 settembre 2026

Orario: 21:00

Stadio: Mario Rigamonti

Diretta TV: Sky Sport

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Dopo due giornate, l'Union Brescia è a quota 6 punti, mentre il Desenzano ha raccolto 2 punti. La formazione di Eugenio Corini ha battuto 3-1 il Carpi all'esordio e ha poi superato 1-0 la Pergolettese grazie al gol di Samuele Sina nel recupero. Il Desenzano ha invece iniziato il proprio storico campionato di Serie C con due pareggi: 1-1 sul campo della Pro Vercelli e 0-0 contro il Trento.

Il momento dell'Union Brescia

L'

è una delle squadre ancora a punteggio pieno nel girone A e arriva al terzo turno con due vittorie consecutive. La formazione allenata da

ha iniziato il campionato con il 3-1 sul Carpi, firmato dalle reti di Marras, Crespi e Sina, prima di imporsi 1-0 sulla Pergolettese in trasferta.

Proprio Sina è stato decisivo nell'ultima giornata, trovando il gol allo scadere al termine di una gara nella quale i biancazzurri hanno giocato a lungo in superiorità numerica. Tra gli altri protagonisti di questo avvio ci sono Valerio Crespi, già a segno contro il Carpi, e Manuel Marras, autore della prima rete stagionale. Corini ha mantenuto il 3-4-2-1 come sistema di riferimento, puntando sulla qualità di Rizzo Pinna e Marras alle spalle della punta. La sfida contro il Desenzano rappresenta quindi un'altra occasione per l'Union Brescia di confermare il proprio ottimo avvio e mantenere la vetta del girone.

Il momento del Desenzano

Il

ha raccolto due punti nelle prime due giornate, iniziando con un 1-1 sul campo della Pro Vercelli e proseguendo con lo 0-0 contro il Trento. La squadra allenata da

ha mostrato subito una buona solidità, riuscendo a rimanere imbattuta nelle prime due partite del suo storico debutto tra i professionisti.

Contro il Trento i biancazzurri hanno resistito agli attacchi degli avversari e hanno avuto a loro volta alcune occasioni importanti, colpendo anche una traversa con Claudio Santini. Proprio l'attaccante è uno dei riferimenti offensivi della squadra insieme a Vincenzo Millico, mentre Leonardo Ubaldi si è già rivelato decisivo segnando il gol del pareggio al 93' contro la Pro Vercelli. La trasferta al Rigamonti mette ora il Desenzano davanti a un avversario ancora a punteggio pieno, ma i due pareggi iniziali hanno dato alla neopromossa una buona base da cui partire.

Le probabili formazioni di Union Brescia-Desenzano

L'Union Brescia

utilizzato da Corini nelle prime giornate. Zacchi dovrebbe essere confermato tra i pali, con Sina, Silvestri e Rizzo nella linea difensiva. Sulle corsie spazio a Casasola e De Maria, mentre Mercati e Mallamo sono candidati a presidiare la zona centrale.

e Rizzo Pinna dovrebbero agire alle spalle di Crespi. La formazione riprende le ultime scelte ufficiali disponibili.

Il Desenzano dovrebbe rispondere con il 4-3-3 già utilizzato contro il Trento. Minelli è favorito in porta, con Parlato, Pilati, Panelli e Milani in difesa. A centrocampo spazio a De Francesco, Antonelli e Lupano, mentre Millico, Santini e Biondi dovrebbero comporre il tridente offensivo. Anche in questo caso l'undici prende come riferimento l'ultima formazione ufficiale disponibile.

UNION BRESCIA (3-4-2-1): Zacchi; Sina, Silvestri, Rizzo; Casasola, Mercati, Mallamo, De Maria; Marras, Rizzo Pinna; Crespi. Allenatore: Corini.

DESENZANO (4-3-3): Minelli; Parlato, Pilati, Panelli, Milani; De Francesco, Antonelli, Lupano; Millico, Santini, Biondi. Allenatore: Gaburro.