Il West Ham torna in campo per il quinto turno del Championship inglese. Sabato 5 settembre 2026, alle ore 16:00, la formazione londinese ospiterà il Derby County al London Stadium, in una sfida tra due squadre che arrivano all’appuntamento separate da un solo punto. I padroni di casa sono a quota 5 punti, mentre gli ospiti hanno raccolto 4 punti nelle prime quattro giornate.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il West Ham di Nuno Espírito Santo arriva alla sfida dopo il successo per 4-2 contro il Wolverhampton, mentre il Derby County di John Eustace ha conquistato la prima vittoria stagionale imponendosi per 2-0 sul campo del Portsmouth. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere West Ham-Derby County in TV e streaming

si giocherà sabato 5 settembre 2026 al London Stadium, con calcio d’inizio fissato alle ore 16:00. Al momento non risulta disponibile una

: le informazioni aggiornate sui canali italiani non indicano infatti alcun broadcaster per la gara. Nel Regno Unito la sfida è inserita nella programmazione del Championship, ma non risulta attualmente prevista una trasmissione italiana.

Il West Ham vuole dare continuità alla vittoria

Il West Ham arriva alla sfida con

dopo le prime quattro giornate. Gli Hammers hanno pareggiato 2-2 sul campo del Burnley, perso 2-1 in casa contro il Charlton e pareggiato 1-1 a Watford, prima di ottenere il primo successo in campionato contro il Wolverhampton con un convincente 4-2.

La squadra di Nuno Espírito Santo ha quindi l’occasione di sfruttare il momento positivo e avvicinarsi alle zone alte della classifica. Contro il Derby servirà soprattutto confermare la produzione offensiva mostrata nell’ultima giornata, con gli Hammers chiamati a trasformare il fattore London Stadium in un ulteriore vantaggio.

Il Derby County cerca continuità

Il Derby County si presenta a Londra con

dopo quattro giornate. La formazione di John Eustace aveva iniziato il campionato con la sconfitta per 2-1 sul campo del Charlton, prima del pareggio interno per 2-2 contro il Cardiff e del pesante 0-3 casalingo contro lo Swansea. Martedì è però arrivata la prima vittoria, un 2-0 sul campo del Portsmouth firmato da Sam Szmodics e Lars-Jørgen Salvesen.

Il successo di Fratton Park ha restituito fiducia ai Rams, che ora affrontano la terza trasferta stagionale con l’obiettivo di confermare i progressi mostrati contro il Portsmouth. Sam Szmodics è già a quota tre gol in campionato e rappresenta una delle principali minacce offensive per la difesa del West Ham.

Le chiavi della partita

La sfida mette di fronte un West Ham in

dopo il primo successo in campionato e un Derby che ha appena ritrovato la vittoria. I padroni di casa potranno contare sul fattore London Stadium e sulla maggiore fiducia derivante dal 4-2 contro il Wolverhampton, ma dovranno evitare di concedere agli avversari le occasioni che hanno caratterizzato alcune delle prime uscite stagionali.

Il Derby proverà invece a sfruttare le ripartenze e la ritrovata solidità mostrata a Portsmouth. La capacità di contenere la qualità offensiva degli Hammers e di trovare Szmodics negli spazi potrebbe diventare determinante per permettere alla formazione di Eustace di conquistare un altro risultato positivo in trasferta.

West Ham-Derby County: data, orario e canali