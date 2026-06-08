La sfida di tennis tra Jan-Lennard Struff e Alexis Galarneau è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 250 e si gioca martedì 9 giugno alle ore 11:00. Un match interessante tra un giocatore di grande esperienza nel circuito ATP e un avversario determinato a sfruttare l’occasione per avanzare nel torneo. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Lo Struff arriva a questo appuntamento forte del suo tennis aggressivo e della qualità del servizio, caratteristiche che gli permettono spesso di prendere il controllo degli scambi fin dalle prime battute.

Il Galarneau, invece, proverà a sfruttare la propria solidità e continuità per restare in partita e mettere pressione al tedesco nei momenti più delicati dell’incontro.

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Il momento dei due tennisti

Struff cercherà di imporre il proprio tennis offensivo e sfruttare il servizio per accorciare gli scambi.

Galarneau proverà invece a rispondere con continuità e solidità da fondo campo, cercando di allungare i punti e mettere pressione al favorito.

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