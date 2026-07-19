Jan-Lennard Struff torna in campo dopo la grande esperienza vissuta a Wimbledon, dove il tedesco è riuscito a raggiungere i quarti di finale. Il suo prossimo appuntamento sarà l'ATP 250 di Kitzbühel, torneo sulla terra battuta che lo vedrà affrontare al primo turno Alexander Shevchenko.

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Il momento dei due tennisti

Struff arriva in Austria con grande fiducia dopo il percorso positivo sull'erba londinese e proverà a confermare il proprio livello anche su una superficie differente. Il tedesco, attualmente stabilmente tra i migliori 50 giocatori del ranking mondiale, potrà contare sulla propria esperienza e su un gioco aggressivo capace di metterlo in difficoltà contro qualsiasi avversario.

Dall'altra parte della rete ci sarà Shevchenko, reduce da un'ottima settimana a Gstaad, torneo dello stesso livello nel quale è riuscito a raggiungere la semifinale. Il kazako arriva quindi a Kitzbühel con un buon ritmo partita accumulato sulla terra battuta e con la consapevolezza di poter competere contro avversari di alto livello.

I precedenti raccontano di un dominio di Struff: nei due confronti disputati in carriera, infatti, è stato sempre il tedesco a conquistare la vittoria. Tuttavia, il match di Kitzbühel rappresenterà il primo incrocio tra i due giocatori sulla terra rossa, una variabile che potrebbe modificare gli equilibri rispetto alle sfide precedenti.

Sarà quindi un confronto interessante tra un Struff desideroso di dare continuità al momento positivo e uno Shevchenko in fiducia dopo il risultato ottenuto in Svizzera.

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