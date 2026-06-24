La sfida tra Sudafrica e Corea del Sud mette in palio una fetta importante di qualificazione ai sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Nel Gruppo A, infatti, alle spalle del già qualificato Messico resta ancora aperta la corsa al secondo posto e il confronto tra africani e asiatici assume i contorni di un autentico spareggio. I Bafana Bafana hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria, mentre alla selezione coreana potrebbe bastare anche un pareggio per proseguire il proprio cammino nella competizione.

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Le due squadre arrivano all’appuntamento dopo percorsi differenti ma accomunati da momenti di difficoltà. Il Sudafrica di Hugo Broos ha mostrato segnali di crescita dopo un debutto complicato, mentre la Corea del Sud guidata da Hong Myung-bo deve ancora smaltire la delusione per la beffarda sconfitta subita contro il Messico che ha rimesso tutto in discussione.

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Qui Sudafrica

Qui Corea del Sud

Le probabili formazioni di Sudafrica-Corea del Sud

Ilsi presenta alla gara decisiva con maggiore fiducia rispetto all’esordio contro il Messico. In quella partita i Bafana Bafana erano apparsi in difficoltà sin dalle prime battute, subendo il ritmo dei padroni di casa e chiudendo addirittura in nove uomini dopo le espulsioni di. Ben diversa, invece, la prestazione offerta contro la Repubblica Ceca, dove la squadra diha reagito con carattere allo svantaggio firmato da Sadilek trovando il pareggio nel finale grazie al rigore trasformato da. Restano vive le speranze di qualificazione e giocatori comesaranno chiamati a dare peso offensivo a una squadra obbligata ad attaccare.Anche laarriva alla sfida con qualche pressione in più rispetto alle attese iniziali. Dopo il successo in rimonta contro la Repubblica Ceca, firmato da, i sudcoreani si sono complicati il percorso perdendo contro il Messico a causa di un episodio evitabile: l’incomprensione trae il portiereche ha spalancato la strada al gol decisivo di Romo. Nonostante questo, la nazionale diresta favorita grazie alla qualità tecnica dei suoi uomini migliori, soprattutto, chiamati ora a gestire una partita da dentro o fuori con maggiore lucidità.Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Sithole, Adams; Maseko, Makgopa, Appollis.Broos.

Corea del Sud (3-4-2-1): Kim Seung-gyu; Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk; Kim Moon-hwan, Hwang, Pik, Seol; Lee Kang-in, Hwang Hee-chan; Son. Ct: Hong Myung-bo.

Cosa aspettarsi dalla partita

Ildovrà inevitabilmente cercare la vittoria e questo potrebbe portare i Bafana Bafana a giocare con aggressività fin dalle prime battute. La, invece, potrebbe adottare un approccio più equilibrato,, sfruttando la qualità tecnica e la velocità dei propri attaccanti negli spazi concessi dagli avversari. Molto dipenderà anche dalla gestione emotiva della partita: i sudcoreani hanno mostrato fragilità nei momenti di pressione contro il Messico, mentre il Sudafrica ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà.

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