Il Südtirol torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie B. Sabato 5 settembre 2026, alle ore 15:00, la formazione biancorossa ospiterà il Catanzaro allo stadio Marco Druso di Bolzano, in una sfida tra due squadre che hanno iniziato la stagione con obiettivi differenti: i padroni di casa sono a 4 punti, mentre gli ospiti sono ancora fermi a quota 0.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Südtirol di Davide Possanzini proverà a sfruttare il fattore campo dopo il successo all’esordio contro l’Entella e il pareggio ottenuto contro il Benevento, mentre il Catanzaro di Giorgio Gorgone è chiamato a reagire dopo le sconfitte contro Vicenza e Pisa. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Südtirol-Catanzaro in TV e streaming

si giocherà sabato 5 settembre 2026 allo stadio Marco Druso, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:00. In Italia la partita sarà trasmessa in diretta su

e sul

, disponibile attraverso Prime Video e OneFootball.

Il Südtirol vuole continuare a muovere la classifica

Il Südtirol arriva alla sfida con

conquistati nelle prime due giornate. La squadra di Davide Possanzini ha iniziato il campionato battendo la Virtus Entella per 1-0 al Druso, prima di pareggiare per 1-1 sul campo del Benevento. Un avvio positivo che ha permesso ai biancorossi di presentarsi alla terza giornata ancora imbattuti.

Per Possanzini, alla prima stagione sulla panchina del Südtirol dopo l’esperienza al Mantova, l’obiettivo sarà dare continuità a questo buon avvio. Il tecnico ha preso il posto di Fabrizio Castori nell’estate 2026 e ha firmato un contratto biennale con il club altoatesino. L'eredità di un mister esperto come Castori, capace di cogliere una difficile salvezza ai playout ai danni del Bari nella scorsa stagione, può risultare un ulteriore elemento da non sottovalutare.

Il Catanzaro cerca la prima vittoria

Il Catanzaro arriva invece a Bolzano ancora a

, dopo due sconfitte consecutive. Le Aquile hanno perso 3-2 sul campo del Vicenza all’esordio e sono state poi battute 2-1 dal Pisa nella seconda giornata, nonostante il gol iniziale di Pietro Iemmello.

La squadra di Giorgio Gorgone dovrà quindi cercare una reazione immediata per evitare di accumulare ulteriore ritardo. Il tecnico romano è stato scelto in estate per avviare un nuovo ciclo dopo le tre stagioni alla guida del Catanzaro di Alberto Aquilani, con l'obiettivo di mantenere la squadra competitiva dopo la finale playoff raggiunta nella passata stagione.

Le chiavi della partita

La sfida mette di fronte un Südtirol che può contare sulla

e un Catanzaro ancora alla ricerca del primo punto stagionale. I padroni di casa proveranno a sfruttare il fattore Druso e la solidità mostrata nelle prime due giornate, mentre gli ospiti dovranno migliorare la gestione dei momenti decisivi dopo aver subito due rimonte nelle prime partite.

Südtirol-Catanzaro: data, orario e canali