Suns-Magic, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 20 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 00:07)

Entriamo nelle preview del weekend di NBA con un interessante Suns-Magic gara che vede sfidarsi due formazioni che occupano lo stesso posto nelle rispettive conference, ovvero il settimo. La palla a due al Mortgage Matchup Center è previsto per sabato sera 21 febbraio alle ore 23.

Continua a leggere l'articolo e scopri i 3 modi per vedere il match:

Dove vedere Suns-Magic in diretta TV e streaming gratis — Suns-Magic sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta l'NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il saldo del conto in attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Suns-Magic sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport, NBA pass e Prime Video, ma per tutte queste le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Suns-Magic in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi su SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Suns-Magic nella sezione Live Streaming.

Suns-Magic, tutto quello che c'è da sapere sul match — Con 32 vittorie e 24 sconfitte i Suns sono secondi nella pacific division e sono a caccia dei Lakers primi. Dopo la sosta per l'all star game però Phonix ha iniziato male col pesante ko 121-94 nella trasferta di San Antonio nonostante i 26 punti di un Green top scorer di serata.

Anche i Magic si stanno giocando un testa a testa nella propria division (la southeast) dove sono primi con un record di 29-25 davanti agli Heat. Orlando ha ripreso col piede giusto dopo la sosta battendo 131-94 Sacramento a domicilio grazie anche a un Banchero da 30 punti. Questo è il primo scontro diretto fra le due formazioni in questa stagione.

I probabili quintetti di partenza di Suns-Magic — Suns sul parquet con Booker playmaker, Gillespie guardia, O'Neale ala piccola, Green ala grande e Williams centro. Magic che rispondono con Black play, Suggs guardia, Banchero e Bane ali con Carter numero 5.

PHOENIX SUNS - Booker, Gillespie, O'Neale, Green, Williams. All. Ott

ORLANDO MAGIC - Black, Suggs, Banchero, Bane, Carter. All. Mosley