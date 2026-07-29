Giovedì 30 luglio, alle ore 21:00, lo stadio Gradski ospita la gara di ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League tra FK Sutjeska e FK Maxline Vitebsk. La formazione montenegrina è chiamata a una rimonta quasi impossibile dopo il pesante 3-0 subito nella sfida d’andata in trasferta, mentre gli ospiti arrivano all’appuntamento con un vantaggio molto ampio e l’obiettivo di completare il lavoro iniziato.

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Il momento delle due squadre

Il primo confronto ha evidenziato un netto divario tra le due squadre, con il FK Maxline Vitebsk capace di imporsi con tre reti di scarto e di mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno. Un risultato di questo tipo permette ai bielorussi di affrontare la gara di ritorno con maggiore tranquillità, potendo gestire il ritmo e sfruttare eventuali spazi concessi dagli avversari.

Il FK Sutjeska proverà a reagire davanti al proprio pubblico e a regalare una prestazione diversa rispetto alla gara d’andata. Recuperare tre gol di svantaggio richiede però un’impresa sportiva, oltre a un approccio offensivo immediato e una grande attenzione nella fase difensiva. Un’ulteriore rete degli ospiti renderebbe infatti praticamente definitiva la qualificazione.

Il Maxline Vitebsk arriva invece con grande fiducia dopo la convincente prova offerta nella prima sfida. La squadra bielorussa ha dimostrato solidità e concretezza, caratteristiche fondamentali nelle competizioni europee, e ora può concentrarsi sulla gestione del vantaggio senza correre rischi inutili.

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