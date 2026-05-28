Elina Svitolina arriva al terzo turno del Roland Garros con l’obiettivo di dare continuità a un periodo di forma eccellente. La sua serie positiva ha preso slancio dal trionfo agli Internazionali di Roma, risultato che ha ulteriormente rafforzato fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. Ora, sulla terra battuta di Parigi, la numero sette del mondo punta a proseguire il suo cammino senza rallentamenti.

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Il momento delle due tenniste

Ad attenderla c’è Tamara Korpatsch, avversaria che sta vivendo a sua volta un buon momento in questo Slam. La tedesca, 31 anni, ha già centrato il suo miglior risultato al Roland Garros, superando per la prima volta in carriera il secondo turno del torneo parigino. Un traguardo che testimonia una crescita importante e che le consente di affrontare questa sfida con maggiore fiducia rispetto al passato.

Nonostante ciò, il divario di esperienza complessiva e di rendimento nel circuito maggiore resta un fattore rilevante. Svitolina, infatti, vanta una carriera ben più consolidata ai massimi livelli e una maggiore abitudine a gestire match di questo peso specifico. Anche il fatto di avere un anno in più rispetto alla sua avversaria sottolinea come entrambe abbiano ormai una maturità tennistica pienamente sviluppata, pur con percorsi molto diversi.

La sfida si preannuncia quindi come un confronto tra continuità e ambizione: da una parte una giocatrice in piena fiducia e reduce da risultati importanti, dall’altra una tennista che sta vivendo uno dei momenti più positivi della propria carriera e che cercherà di sfruttare ogni opportunità per sorprendere la favorita.

A rendere il match ancora più aperto c’è l’assenza di precedenti tra le due. Elina Svitolina e Tamara Korpatsch non si sono infatti mai affrontate prima nel circuito professionistico, elemento che elimina riferimenti diretti e aggiunge ulteriore incertezza a una partita che promette equilibrio e intensità.

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