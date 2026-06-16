Nel Mondiale delle grandi favorite, spesso sono le partite equilibrate a diventare decisive. Svizzera-Bosnia Erzegovina, in programma giovedì 18 giugno 2026 alle ore 21:00 al SoFi Stadium di Inglewood, appartiene proprio a questa categoria. Entrambe reduci da un pareggio nella gara inaugurale, le due nazionali sanno che una vittoria potrebbe cambiare completamente gli equilibri del girone e avvicinare sensibilmente la qualificazione agli ottavi di finale.

Gli svizzeri hanno visto sfumare il successo contro il Qatar soltanto nei minuti di recupero, mentre la Bosnia ha raccolto un punto prezioso contro il Canada. Adesso, però, servono i tre punti per provare a prendersi la vetta del raggruppamento.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.

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Dove vedere Svizzera-Bosnia in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Svizzera-Bosnia, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Rai1 e su Dazn e in streaming ufficiale su Raiplay e su Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti. Questa e la risposta principale da dare all'utente, perche chi arriva sull'articolo vuole prima di tutto sapere dove vedere esattamente quella partita.

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Il momento della Svizzera

La Svizzera arriva a questa seconda giornata con sensazioni contrastanti. Da una parte c'è la delusione per una vittoria sfumata al 94' contro il Qatar, dall'altra la consapevolezza di aver disputato una partita largamente dominata sotto il profilo del gioco e delle occasioni create. La nazionale di Murat Yakin ha prodotto un volume offensivo importante, trovando spesso la via della conclusione ma mostrando poca cattiveria negli ultimi metri. Proprio questo aspetto rappresenta il principale tema di discussione alla vigilia della sfida con la Bosnia Erzegovina.

L'esperienza internazionale non manca. Xhaka continua ad essere il leader tecnico ed emotivo del gruppo, Freuler garantisce equilibrio e inserimenti, mentre Akanji rappresenta il punto di riferimento di una difesa che raramente concede molto agli avversari. Davanti, Embolo ha già trovato il primo gol del suo Mondiale e vuole confermarsi protagonista. La sensazione è che la Svizzera abbia ancora margini di crescita e che una vittoria in questa seconda uscita possa indirizzare in maniera importante il cammino verso gli ottavi di finale.

Il momento della Bosnia Erzegovina

Anche la Bosnia Erzegovina ha iniziato il proprio Mondiale con un pareggio, ma il punto conquistato contro il Canada ha lasciato un clima decisamente positivo all'interno del gruppo. La squadra di Sergej Barbarez ha dimostrato organizzazione, spirito di sacrificio e una buona capacità di adattarsi alle diverse fasi della partita. Pur non disponendo della profondità tecnica di altre nazionali presenti nella competizione, i bosniaci stanno costruendo la propria forza sulla compattezza collettiva e sulla capacità di restare sempre in partita.

La Bosnia si presenta inoltre con una striscia di risultati utili che ha aumentato fiducia ed autostima. Demirovic è diventato uno dei principali punti di riferimento offensivi, mentre l'esperienza di giocatori come Kolasinac e Tahirovic permette alla squadra di affrontare con personalità anche avversari più quotati. L'eventuale recupero di Dzeko potrebbe rappresentare un'arma importante nel corso della gara, ma l'impressione è che Barbarez voglia continuare a puntare su una squadra aggressiva e dinamica. Una vittoria contro la Svizzera spalancherebbe scenari molto interessanti nella corsa agli ottavi e trasformerebbe la Bosnia in una delle sorprese più intriganti di questa prima fase del torneo.

SAN GALLO, SVIZZERA - 31 MAGGIO: Dan Ndoye della Svizzera festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita amichevole internazionale tra Svizzera e Giordania, disputata al Kybunpark il 31 maggio 2026 a San Gallo, in Svizzera. (Foto di Sona Maleterova/Getty Images)

Situazione del girone

Il Gruppo B resta completamente aperto dopo la prima giornata. Svizzera e Bosnia Erzegovina hanno entrambe un punto in classifica dopo i pareggi rispettivamente contro Qatar e Canada.

La classifica vede quindi Svizzera, Bosnia Erzegovina, Canada e Qatar racchiuse in pochi punti e con la concreta possibilità di giocarsi la qualificazione fino all'ultima giornata. Un successo in questa sfida permetterebbe a una delle due nazionali di mettere pressione alle rivali e avvicinare il passaggio del turno.

Le probabili formazioni di Svizzera-Bosnia

Dopo il buon rendimento mostrato nella prima giornata, Yakin dovrebbe confermare gran parte dell'undici iniziale. Davanti a Kobel agirà una linea difensiva composta da Zakaria, Elvedi, Akanji e Rodriguez. In mezzo al campo spazio alla qualità e all'esperienza di Xhaka e Freuler, mentre sulla trequarti Ndoye, Aebischer e Manzambi avranno il compito di supportare Embolo, già protagonista nel debutto contro il Qatar.

Barbarez dovrebbe riproporre il 4-4-2 visto contro il Canada. Tra i pali spazio a Vasilj, protetto da Dedic, Katic, Muharemovic e Kolasinac. In mediana agiranno Basic e Tahirovic, con Bajraktarevic e Memic sugli esterni. In avanti ancora fiducia alla coppia formata da Demirovic e Lukic, con Dzeko pronto eventualmente a subentrare a gara in corso.

Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Aebischer, Manzambi; Embolo.

Bosnia Erzegovina (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Lukic.

ZENICA, BOSNIA AND HERZEGOVINA - MARCH 31: Haris Tabakovic of Bosnia & Herzegovina celebrates after scoring a penalty kick during the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs match between Bosnia & Herzegovina and Italy at Stadion Bilino Polje on March 31, 2026 in Zenica, Bosnia and Herzegovina. (Photo by Getty Images/Getty Images)

Cosa aspettarsi dalla partita

La sensazione è che assisteremo a una gara molto più equilibrata di quanto dicano le quote. La Svizzera proverà a prendere in mano il possesso e a sfruttare la qualità tecnica dei suoi centrocampisti, mentre la Bosnia cercherà di restare compatta per colpire negli spazi.

Molto dipenderà dall'efficacia delle due squadre negli ultimi trenta metri. Gli svizzeri hanno creato molto contro il Qatar ma sono stati poco concreti, mentre la Bosnia ha dimostrato di saper essere pericolosa anche con poche occasioni.

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