Finora nessuno è riuscito neppure a segnare contro di loro. Sabato 3 ottobre 2026 alle 20:45, Svizzera e Slovenia si incontreranno alla thermoplan arena di Lucerna nella terza giornata del Gruppo B1 di Nations League. Gli elvetici arrivano da capolista con sei punti, gli sloveni inseguono a quota quattro: il primo confronto diretto può quindi cambiare immediatamente le distanze in testa alla classifica. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Le somiglianze, almeno nei numeri, non finiscono qui. Entrambe hanno mantenuto la porta inviolata nelle prime due giornate e arrivano all'appuntamento dopo aver battuto Macedonia del Nord e Scozia. La differenza è nella continuità offensiva: la Svizzera ha già realizzato sei reti, mentre la Slovenia ne ha segnate due. A Lucerna, però, Cesar avrà la possibilità di superare Yakin e prendersi direttamente il primo posto. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GOLDBET, CONTROLLA GLI EVENTI IN PALINSESTO SU LOTTOMATICA oppure GUARDA COSA C’È LIVE SU VINCITÙ.

Svizzera-Slovenia in TV e streaming: la sfida passa dalla Diretta Gol

Due trasferte, sei gol e nessuno subito: la Svizzera torna a casa da capolista

Chi vorrà seguiredovrà fare riferimento alla Diretta Gol di Sky. Non è stata annunciata una trasmissione integrale dedicata: gli aggiornamenti dalla partita di Lucerna saranno inseriti nella. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su. La voce scelta per raccontare gli aggiornamenti di Svizzera-Slovenia è. Nella stessa Diretta Gol sarà seguita anche Macedonia del Nord-Scozia, l'altra partita del Gruppo B1, oltre a Spagna-Repubblica Ceca Non poteva cominciare molto meglio ladella. La squadra di Muratha disputato entrambe le prime giornate in trasferta e le ha vinte con lo stesso risultato:. Asono andati a segno, Elvedi e Amdouni, in una partita nella quale gli elvetici hanno confermato anche la propria solidità difensiva. Sei punti, sei reti realizzate e zero incassate rappresentano così il biglietto da visita con cui la Svizzera si presenta al primo appuntamento casalingo del girone.

Yakin dovrebbe continuare ad affidarsi ad Amdouni come riferimento avanzato, con Rieder, Manzambi e Ndoye pronti a muoversi alle sue spalle. Freuler e Jashari avranno invece il compito di governare la zona centrale e dare equilibrio a una squadra che nelle prime due uscite ha trovato gol anche attraverso uomini e situazioni differenti.

GLASGOW, SCOZIA - 29 SETTEMBRE: Nico Elvedi della Svizzera festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Scozia e Svizzera all'Hampden Park il 29 settembre 2026 a Glasgow, Scozia. (Foto di Ian MacNicol/Getty Images)

Cesar non ha ancora perso né subito gol: la Slovenia arriva a Lucerna per il sorpasso

Lanon ha avuto lo stesso rendimento offensivo, ma è ancora imbattuta. L'esordio contro lasi è chiuso sullo, mentre tre giorni più tardi sono arrivati il primo successo e i primi gol:, con Lovrić e Matko a segno nella ripresa. Quattro punti che permettono alla squadra di Boštjandi arrivare allo scontro diretto con una prospettiva molto concreta: vincendo a Lucerna, gli sloveni supererebbero la Svizzera in classifica.

Il risultato ottenuto contro la Macedonia assume ulteriore valore considerando l'assenza di Benjamin Šeško. Senza il proprio centravanti principale, Cesar dovrebbe affidarsi ancora a Šporar, sostenuto da Sturm, Horvat e Begić. La priorità rimane però l'equilibrio: dopo 180 minuti la Slovenia, esattamente come la Svizzera, non ha ancora raccolto un pallone dalla propria porta.

Ndoye può allargare la Slovenia: la chiave tattica del match

Anche dal punto di vista tattico le due squadre dovrebbero partire da una struttura simile, con un. Questo non significa però che interpreteranno la partita nello stesso modo. Lapuò provare ad aumentare il ritmo soprattutto attraverso, cercando di creare superiorità sulle corsie e aprire spazi centrali per gli inserimenti die Rieder. Freuler rappresenterà invece il riferimento nella gestione del pallone e nella protezione delle transizioni avversarie.

La Slovenia ha mostrato nelle prime due giornate di saper aspettare senza perdere compattezza. Bijol e Drkušić avranno il compito più delicato, quello di limitare Amdouni, mentre Elšnik e Čerin dovranno impedire alla Svizzera di ricevere facilmente tra le linee. Con Šeško indisponibile, anche il modo di ripartire degli ospiti cambia. Šporar dovrà riuscire a tenere occupati i centrali elvetici e permettere alla seconda linea di accompagnare l'azione: se rimarrà isolato, la pressione della Svizzera potrebbe diventare difficile da sostenere per novanta minuti.

Caricamento post Instagram...

Yakin conferma Amdouni, Cesar deve ancora rinunciare a Šeško: le probabili formazioni

Muratdovrebbe riproporre il. Kobel partirà tra i pali, con Athekame, Elvedi, Akanji e Britschgi nella linea difensiva. Jashari e Freuler formeranno la coppia centrale, mentre Rieder, Manzambi e Ndoye agiranno alle spalle di. Stesso sistema di partenza per la. Oblak sarà il riferimento in porta, protetto da Karničnik, Bijol, Drkušić e Janža. Elšnik e Čerin formeranno la mediana, con Sturm, Horvat e Begić alle spalle di

Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, Britschgi; Jashari, Freuler; Rieder, Manzambi, Ndoye; Amdouni. Ct Yakin.

Slovenia (4-2-3-1): Oblak; Karničnik, Bijol, Drkušić, Janža; Elšnik, Čerin; Sturm, Horvat, Begić; Šporar. Ct Cesar.

Svizzera-Slovenia: data, orario e canali