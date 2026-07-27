Il primo turno del Mifel Tennis Open by Telcel, torneo ATP 250 in programma sui campi in cemento all'aperto di Los Cabos, propone il confronto tra Dalibor Svrcina e Adam Walton. Il ceco, numero 116 del ranking mondiale, affronta l'australiano, attualmente numero 96 ATP, in una sfida tra due giocatori alla ricerca di continuità nella stagione.

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Il momento dei due tennisti

Svrcina arriva all'appuntamento messicano dopo l'eliminazione al primo turno del Nordea Open di Bastad, dove è stato sconfitto da Grigor Dimitrov. Il miglior risultato ottenuto dal ceco nel 2026 è arrivato nel circuito Challenger, con la finale raggiunta a Roma, ma il suo rendimento complessivo nel circuito maggiore resta al di sotto delle aspettative.

In tutta la stagione Svrcina ha conquistato soltanto due vittorie a livello ATP e ha mostrato diverse difficoltà soprattutto sul cemento. Nel 2026 ha infatti perso sette delle tredici partite disputate su questa superficie, un rendimento lontano dai numeri delle due stagioni precedenti, quando era riuscito a vincere rispettivamente 29 e 28 incontri.

Dall'altra parte della rete ci sarà Adam Walton, che affronta per la prima volta il tennista ceco. L'australiano ha un ricordo particolarmente positivo del torneo di Los Cabos, dove nella scorsa edizione è stato protagonista di un ottimo percorso. Walton ha infatti vinto tre partite consecutive prima di fermarsi in semifinale contro Denis Shapovalov, poi campione del torneo.

Il momento attuale di Walton presenta segnali incoraggianti. Nelle ultime settimane l'australiano ha raccolto risultati importanti nei tornei Challenger, arrivando fino alla finale di Newport. In quell'occasione ha però vissuto una delle sconfitte più amare della stagione: dopo essere stato avanti di un set e 5-1, con sei match point a disposizione, ha subito la rimonta del britannico Jacob Fearnley, che si è imposto con il punteggio di 5-7, 7-6(8), 6-4.

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