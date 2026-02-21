Swansea-Bristol: probabili formazioni, analisi e dove vederla in streaming

Lo Swansea.com Stadium sarà il teatro di Swansea-Bristol City, sfida di Championship in programma sabato 21 febbraio 2026 alle ore 13:30. Il confronto mette di fronte due squadre ancora in corsa per migliorare la propria posizione e avvicinarsi alla zona playoff. Lo Swansea City AFC punta sulla forza del fattore campo, mentre il Bristol City FC vuole confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane.
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Il momento dello Swansea—
Lo Swansea arriva a questa sfida con una buona solidità interna. Le recenti vittorie casalinghe hanno confermato la capacità della squadra di controllare il gioco, soprattutto grazie a un possesso palla efficace e a una struttura tattica ben organizzata. Nonostante la sconfitta contro il Derby nell’ultimo turno, le prestazioni restano positive. La squadra crea molte occasioni e riesce spesso a imporre il proprio ritmo. La continuità resta la chiave per puntare alle posizioni più alte.
Il momento del Bristol City—
Il Bristol City si presenta con risultati altalenanti ma con una buona capacità offensiva. Il pareggio contro il Wrexham ha evidenziato ancora una volta la pericolosità della squadra in fase realizzativa, ma anche alcune difficoltà nella gestione difensiva. La squadra ha dimostrato di poter competere contro diversi avversari, ma deve migliorare la continuità per avvicinarsi alla zona playoff. In trasferta, l’approccio sarà più prudente, cercando di sfruttare le ripartenze.
Probabili formazioni di Swansea-Bristol—
Lo Swansea dovrebbe schierarsi con un 4-1-4-1 compatto, puntando su Vipotnik come riferimento offensivo supportato da una linea di centrocampo dinamica.
Il Bristol City risponde con un 3-4-2-1, cercando equilibrio tra difesa e attacco e sfruttando Armstrong come terminale offensivo.
Swansea: 4-1-4-1: Vigouroux; Galbraith, Cabango, Burgess, Tymon; Stamenic; Ronald, Gonçalo Franco, Cullen, Eom; Vipotnik.
Bristol City: 3-4-2-1: Vítek; Tanner, Dickie, Atkinson; Sykes, Williams, Bird, Neto Borges; Twine, Riis Jakobsen; Armstrong.
