Dane Sweeny e Grigor Dimitrov si affrontano nel primo turno di Wimbledon 2026 in una sfida che mette a confronto la freschezza dell’australiano e l’esperienza del talento bulgaro. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Non perdere Wimbledon, seguilo su VINCITU

Sweeny-Dimitrov: dove vedere il WTA di Wimbledon in TV e in Streaming

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardarecomodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Partite in streaming live

Come accedere allo streaming:

Registrarsi o accedere al conto di Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Sweeny-Dimitrov nel palinsesto Live

Qui Sweeny

Qui Dimitrov

arriva all’appuntamento londinese dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, mostrando buona solidità al servizio e una discreta continuità nei risultati recenti. Per lui sarà una grande occasione per misurarsi contro un avversario di alto livello e provare a confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane.Dall’altra parte Grigorsi presenta sui prati dell’All England Club con il ruolo di favorito, forte di una maggiore esperienza nei grandi palcoscenici e di caratteristiche tecniche particolarmente adatte all’erba. Il bulgaro ha dimostrato di essere ancora molto competitivo grazie a un servizio efficace e a una notevole capacità di gestione dei momenti importanti, anche se nell’ultimo periodo non sono mancati alcuni risultati altalenanti. La sua qualità nei colpi e la maggiore abitudine alle partite Slam rappresentano comunque un vantaggio importante.

Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU