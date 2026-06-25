Sweeny-Dimitrov: info partita, diretta TV e Streaming Gratis del torneo ATP di Wimbledon, disponibile gratuitamente su Bet365

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Dane Sweeny e Grigor Dimitrov si affrontano nel primo turno di Wimbledon 2026 in una sfida che mette a confronto la freschezza dell’australiano e l’esperienza del talento bulgaro. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Sweeny-Dimitrov: dove vedere il WTA di Wimbledon in TV e in Streaming

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Day Four: The Championships - Wimbledon 2026

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Partite in streaming live
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Qui Sweeny

Sweeny arriva all’appuntamento londinese dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, mostrando buona solidità al servizio e una discreta continuità nei risultati recenti. Per lui sarà una grande occasione per misurarsi contro un avversario di alto livello e provare a confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane.

Qui Dimitrov

Dall’altra parte Grigor Dimitrov si presenta sui prati dell’All England Club con il ruolo di favorito, forte di una maggiore esperienza nei grandi palcoscenici e di caratteristiche tecniche particolarmente adatte all’erba. Il bulgaro ha dimostrato di essere ancora molto competitivo grazie a un servizio efficace e a una notevole capacità di gestione dei momenti importanti, anche se nell’ultimo periodo non sono mancati alcuni risultati altalenanti. La sua qualità nei colpi e la maggiore abitudine alle partite Slam rappresentano comunque un vantaggio importante.

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