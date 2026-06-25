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Qui SweenySweeny arriva all’appuntamento londinese dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, mostrando buona solidità al servizio e una discreta continuità nei risultati recenti. Per lui sarà una grande occasione per misurarsi contro un avversario di alto livello e provare a confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane.
Qui DimitrovDall’altra parte Grigor Dimitrov si presenta sui prati dell’All England Club con il ruolo di favorito, forte di una maggiore esperienza nei grandi palcoscenici e di caratteristiche tecniche particolarmente adatte all’erba. Il bulgaro ha dimostrato di essere ancora molto competitivo grazie a un servizio efficace e a una notevole capacità di gestione dei momenti importanti, anche se nell’ultimo periodo non sono mancati alcuni risultati altalenanti. La sua qualità nei colpi e la maggiore abitudine alle partite Slam rappresentano comunque un vantaggio importante.
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