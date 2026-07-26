Il Mubadala DC Open di Washington propone al primo turno una sfida interessante tra due giocatori con caratteristiche diverse e obiettivi ambiziosi. Tallon Griekspoor torna sul cemento della capitale statunitense con la voglia di ripetere il miglior risultato ottenuto in carriera nel torneo, mentre Alejandro Tabilo affronta per la prima volta l’appuntamento americano.

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Il momento dei due tennisti

L’olandese conosce bene i campi di Washington e ha un ricordo positivo del torneo. Nel 2023 Griekspoor è riuscito infatti a raggiungere la semifinale, il suo miglior piazzamento nella competizione, dimostrando di trovarsi a proprio agio sulle superfici rapide.

Proprio il cemento rappresenta uno dei punti di forza del tennista olandese. Griekspoor ha costruito gran parte del proprio gioco su un servizio efficace e su un tennis aggressivo, caratteristiche che possono diventare particolarmente importanti sui campi veloci di Washington.

Dall’altra parte della rete ci sarà Alejandro Tabilo, protagonista di una crescita importante negli ultimi anni e attualmente meglio posizionato nel ranking rispetto al suo avversario. Il cileno vanta infatti una classifica superiore, oltre il doppio rispetto a quella dell’olandese, ma arriva al torneo senza avere mai disputato un incontro a Washington.

Nonostante il vantaggio teorico legato alla posizione in classifica, i pronostici premiano Griekspoor. La maggiore esperienza sui campi rapidi e il precedente positivo del 2023 hanno spostato le quote verso il giocatore europeo, chiamato ora a confermare il proprio feeling con il cemento americano.

Per Tabilo sarà invece una sfida importante per dimostrare di poter competere anche su una superficie dove dovrà adattarsi rapidamente. Il cileno ha già dimostrato di avere qualità e personalità contro avversari di alto livello, ma dovrà trovare le giuste contromisure al ritmo imposto da Griekspoor.

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