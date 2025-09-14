Tennis, ATP Chengdu: dove vedere il torneo in diretta tv e streaming live

Il nostro Lorenzo Musetti cerca il riscatto dopo aver perso la finale dell'ATP 250 Chengdu dello scorso anno. In campo per gli italiani anche Darderi e Sonego.

Redazione Derby Derby Derby 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 16:54)

L'ATP ha vissuto una settimana di pausa dopo le emozioni degli US Open vinti da Alcaraz in finale con Sinner. Settimana scorsa si è infatti giocato il secondo turno di Coppa Davis ma nessun torneo del circuito maschile principale. Si torna a calcare il cemento questa settimana con un doppio appuntamento in terra cinese con due eventi di categoria 250: Hangzhoue Chengdu. Di quest'ultimo vi proporremo una preview accurata con tutte le informazioni per vivere al meglio questo evento.

Dove vedere l'ATP Chengdu in diretta TV e in streaming LIVE — Al Sichuan International Tennis Center va in scena, dal 17 al 23 settembre, la settiman edizione del ATP Chengdu. Il torneo sarà visibile GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati al sito. Questo è l'unico modo per vedere l'evento in maniera gratuita visto che per vederlo su Sky Sport e Now servirà un abbonamento. I match si giocheranno in orari asiatici quindi in primissima mattinata in Italia fino attorno all'ora di pranzo.

ATP 250 Chengdu, storia e albo d'oro — Il torneo di Chengdu è inserito nel calendario ATP dal 2016 ma dal 2020 al 2022 non si è svolto causa covid. L'evento, che ha un prize money di 1,2 milioni di dollari ha sempre visto vincitori differenti. In ordine cronologico Kachanov, Istomin, Tomic, Carreno Busta, Zverev e il cinese Shang, primo tennisti di casa a vincere questo torneo, che la scorsa stagione ha battuto Musetti in finale 7-6, 6-1.

ATP Chengdu, seeding e favoriti — Se osserviamo le prime 8 teste di serie possiamo notare come siano presenti ben 3 italiani. Il primo è Musetti, col seed numero 1. Oltre a lui troviamo anche altri due azzurri, Darderi e Sonego. Completano il seeding Griekspoor, Nakashima, Norrie, Perricard e Beaz con Musetti che è l'unico top 10 del ranking ATP presente e quindi grande favorito.