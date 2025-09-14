Tennis, ATP Hangzhou: dove vedere il torneo in diretta tv e streaming live

Matteo Berrettini in campo sull'artificiale di Hangzhou dove Andrey Rublev parte come testa di serie numero uno. In questa preview vi sveliamo come vedere il torneo in streamin gratis.

Dopo lo spettacolo degli US Open con la vittoria di Alcaraz su Sinner, il tennis maschile ci ha regalato tanti match in versione nazionale col secondo turno della Coppa Davis e ci divertirà con la Laver Cup. Ma il circuito ATP nel frattempo non si ferma visto che oltre al torneo 250 di Chengdusi giocherà anche in un'altra location cinese ovver a Hangzhou sempre al chiuso e sul cemento. Ecco la preview completa dell'evento.

Dove vedere l'ATP Hangzhou in diretta TV e in streaming LIVE — Dal 17 al 23 settembre l'Olympic Sport Expo Center ospiterà la seconda edizione dell'ATP 250 Hangzhou Il torneo sarà visibile GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati al sito. In questo modo potrete anche visualizzare in tempo reale tutte le statistiche per un'esperienza completa. Altri modi per vedere in diretta l'ATP Hangzhou sono quelli di collegari su Sky Sport e Now anche se in questo caso ovviamente serve un abbonamento al pacchetto sport.

ATP 250 Hangzhou, storia e albo d'oro — Il torneo cinese che ha come montepremi 1 milioni di dollari, centesimo più centesimo meno, è nato solo nel 2024. Lo scorso anno la vittoria è andata al croato Mario Cilic che in finale ha battuto l'idolo di casa Zhang con un doppio tiebreak 7-6, 7-6.

ATP Hangzhou, seeding e favoriti — Se osserviamo la lista delle teste di serie di questa edizione dell'ATP Hangzhou non troviamo nessun top 10 ma ben 3 top 20: stiamo parlando di Rublev, Medvedev e Bublik in rigoroso ordine di seed. Seguono Moutet, Carabelli, Mannarino, Tien e il nostro Berrettini. Fra gli italiani presente anche Luca Nardi.