Archiviata la parentesi dei tornei preparatori, il circuito maschile arriva a Roma per uno degli eventi più prestigiosi della stagione: gli Internazionali d’Italia 2026. Il Masters 1000 della Capitale, in programma dal 5 al 17 maggio, rappresenta un passaggio fondamentale verso il Roland Garros e vede il ritorno in campo di Jannik Sinner davanti al pubblico di casa da numero uno del mondo. Guarda ora gli Internazionali BNL d'Italia ATP GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Internazionali di Roma ATP: dove vedere il torneo in streaming e in tv

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I favoriti: tutti a caccia di Sinner

Riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna a giocare in Italia da leader del ranking ATP. Per lui si tratta di un momento speciale, considerando che l’ultima apparizione casalinga da numero uno risale proprio alla finale dello scorso anno a Roma. Assenza pesante quella di Carlos Alcaraz, costretto a saltare il torneo a causa di un infortunio al polso. Una defezione che cambia gli equilibri del tabellone e apre scenari interessanti per gli altri contendenti, pronti a sfruttare l’occasione.

Internazionali d’Italia ATP: il programma

Il torneo maschile inizierà il 6 maggio con il primo turno e si svilupperà fino alla finale del 17 maggio (non prima delle 17:00). I quarti di finale sono in programma tra il 13 e il 14 maggio, mentre le semifinali si giocheranno il 15 maggio. Roma si prepara così ad accogliere due settimane di grande tennis, con il Foro Italico pronto a essere ancora una volta il centro del mondo per tutti gli appassionati.

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