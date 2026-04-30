Dopo settimane intense sulla terra battuta europea, il circuito femminile si sposta nella Capitale per uno degli appuntamenti più attesi della stagione: gli Internazionali d’Italia 2026. Il torneo WTA 1000 di Roma, in programma dal 5 al 17 maggio, rappresenta l’ultima grande tappa prima del Roland Garros e mette di fronte le migliori giocatrici del mondo in uno scenario iconico come il Foro Italico. Guarda ora Internazionali d’Italia WTA GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Internazionali di Roma WTA: dove vedere il torneo in streaming e in tv

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Le favorite

Grande attesa per Jasmine Paolini, che torna a Roma da campionessa in carica dopo uno storico doppio trionfo in singolare e doppio. L’azzurra avrà gli occhi puntati addosso e dovrà confermare quanto di buono mostrato un anno fa, in un contesto che la vedrà tra le protagoniste più attese. A contenderle il titolo ci sarà la numero uno del seeding Aryna Sabalenka, ancora a caccia del primo successo sulla terra romana. Occhio anche a Iga Swiatek, già tre volte vincitrice del torneo, arrivata in anticipo per preparare al meglio l’appuntamento dopo il ritiro a Madrid. Un mix di esperienza e ambizione che promette spettacolo.

Internazionali d’Italia WTA: il programma

Il torneo femminile prenderà il via il 5 maggio con il primo turno e proseguirà senza sosta fino alla finale del 16 maggio (non prima delle 17:00). Le fasi decisive inizieranno dal 12 maggio con i quarti di finale, seguiti dalle semifinali il 14 maggio.

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