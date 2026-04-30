Internazionali BNL d'Italia WTA: continuano i tornei sulla terra rossa di preparazione al Roland Garros; info sorteggio, info partite, diretta tv e streaming gratis su Bet365

Vincenzo Bellino
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Dopo settimane intense sulla terra battuta europea, il circuito femminile si sposta nella Capitale per uno degli appuntamenti più attesi della stagione: gli Internazionali d’Italia 2026. Il torneo WTA 1000 di Roma, in programma dal 5 al 17 maggio, rappresenta l’ultima grande tappa prima del Roland Garros e mette di fronte le migliori giocatrici del mondo in uno scenario iconico come il Foro Italico. Guarda ora Internazionali d’Italia WTA GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Internazionali di Roma WTA: dove vedere il torneo in streaming e in tv

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Partite in streaming live
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Le favorite

Grande attesa per Jasmine Paolini, che torna a Roma da campionessa in carica dopo uno storico doppio trionfo in singolare e doppio. L’azzurra avrà gli occhi puntati addosso e dovrà confermare quanto di buono mostrato un anno fa, in un contesto che la vedrà tra le protagoniste più attese. A contenderle il titolo ci sarà la numero uno del seeding Aryna Sabalenka, ancora a caccia del primo successo sulla terra romana. Occhio anche a Iga Swiatek, già tre volte vincitrice del torneo, arrivata in anticipo per preparare al meglio l’appuntamento dopo il ritiro a Madrid. Un mix di esperienza e ambizione che promette spettacolo.

Internazionali d’Italia WTA: il programma

Il torneo femminile prenderà il via il 5 maggio con il primo turno e proseguirà senza sosta fino alla finale del 16 maggio (non prima delle 17:00). Le fasi decisive inizieranno dal 12 maggio con i quarti di finale, seguiti dalle semifinali il 14 maggio.

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