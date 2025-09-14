Tennis, WTA Seul: dove vedere il Korea Open in diretta tv e streaming live

La brasiliana Haddad Maia è chiamata a difendere il titolo vinto nel 2024 ma dovrà vedersela fra le altre con la numero 2 al mondo, Iga Swiatek.

Redazione Derby Derby Derby 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 17:11)

La settimana di tennis WTA si è chiusa con le vittorie della colombiana Arango a Guadalajara sull'americana Jovic e della francese Rajaonah contro la polacca Tjen a San Paolo. Ma non c'è tempo per riposarsi visto che in calendario (che invece in ATP prevede le tappe di Chengdue Hangzhou) c'è il Korea Open, torneo cdo categoria 500 che si giocherà dal 15 al 21 settembre a Seul.

Dove vedere il WTA Seul in diretta TV e in streaming LIVE — Tutto pronto all'Olympic Park Tennis Center di Seul dove va in scena la 21esima edizione di questo evento sul veloce outdoor. Il torneo sarà visibile GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati al sito ma anche su Supertennis sul digitale terrestre e sulla piattaforma Sky. Su bet365 però oltre a vedere le immagini in diretta avrete anche la possibilitù di visionare le statistiche in tempo reale.

WTA 500 Seul, storia e albo d'oro — Il Korea Open ha avuto un'evoluzione esponenziale passando dalla categoria 125 alla 250 fino a diventare un WTA 500 lo scorso anno con un prize money di oltre 900 mila dollari. Nell'albo d'oro numi illustri come la Sharapova nel 2004, Venus Williams nel 2007, la Wozniacki nel 2012 e la Radwanska nel 2013. Nell'ultima edizione successo della brasiliana Haddad Maia che ha battuto 6-1 al terzo set la russa Kasatkina.

WTA 500 Seul, seeding e favoriti — Se c'è una favorita su tutte nel Korea Open 2025 questa è senza dubbio la polacca Swiatek, numero 2 al mondo e una top 10 presente nel seeding. Le altre teste di serie presenti sono in ordine Alexandrova, Tauson, Kasatkina, Shnaider, Haddad Maia, Kenin e Raducanu.