La sfida tra Ternana e US Pianese, in programma domenica 26 aprile 2026 alle ore 14:30, si presenta come un appuntamento chiave nel campionato di Serie C, Girone B. Con il torneo ormai alle battute finali e poche giornate ancora da disputare, ogni punto può risultare determinante per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI TERNANA-PIANESE SU BET365

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Il momento delle due squadre

La Ternana occupa attualmente la settima posizione con 48 punti, frutto di 14 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte, accompagnati da una differenza reti di +6 (43 gol fatti e 37 subiti). Il rendimento casalingo al “Libero Liberati” è nel complesso positivo, con 8 successi in 17 gare, anche se le 5 sconfitte indicano che la squadra non è sempre riuscita a mantenere continuità davanti al proprio pubblico.

Situazione molto simile per l’US Pianese, che segue all’ottavo posto con 47 punti, appena uno in meno degli umbri. Il bilancio stagionale parla di 10 vittorie, 17 pareggi e 8 sconfitte, con una differenza reti di +1 (34 reti segnate e 33 incassate). Lontano da casa, la squadra ha spesso faticato a trovare il successo, come dimostrano le 4 vittorie a fronte di ben 10 pareggi e 3 sconfitte.

Entrambe le squadre arrivano a questo confronto con risultati recenti piuttosto discontinui, ma con la chiara intenzione di conquistare l’intera posta in palio per rafforzare la propria posizione in classifica in vista del finale di stagione.

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