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Ternana-Sambenedettese diretta tv live: formazioni e streaming gratis

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Lo streaming gratis della gara di campionato Ternana-Sambenedettese: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

In Serie C Girone B va in scena un match cruciale per la lotta salvezza: Ternana-Sambenedettese, venerdì 20 marzo alle ore 20:30. La Ternana occupa la decima posizione con 42 punti, mentre la Sambenedettese è diciassettesima a quota 28 punti, alla ricerca di punti vitali per risalire la classifica.

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Dove vedere Ternana-Sambenedettese in diretta TV e streaming LIVE

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    • Il momento delle due squadre

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    La Ternana, guidata da Fabio Liverani, schiera un 5-3-2 solido e difensivamente equilibrato. Tripi e Garetto agiranno da perni centrali a centrocampo, mentre Dubickas e Leonardi saranno chiamati a finalizzare le azioni offensive. L’obiettivo dei rossoverdi è consolidare la posizione in zona playoff e sfruttare il fattore campo.

    La Sambenedettese, allenata da Ottavio Palladini, risponde con un 3-4-3 aggressivo e pronto a sfruttare le fasce. Touré e Eusepi guideranno l’attacco, supportati da un centrocampo folto che dovrà garantire copertura e ripartenze rapide. Con 28 punti, i marchigiani cercano punti vitali per allontanarsi dalla zona playout.

    Le probabili formazioni di Ternana-Sambenedettese

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    Ternana (5-3-2): D'Alterio, Balcot, Donati, Capuano, Martella, Ndrecka, Garetto, Tripi, Vallocchia, Dubickas, Leonardi. Allenatore: Fabio Liverani

    Sambenedettese (3-4-3): Orsini, Tosi, Pezzola, Zini, Candellori, Bongelli, Touré, Zoboletti, Touré, Eusepi, Konate. Allenatore: Ottavio Palladini

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