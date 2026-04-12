Thunder-Suns Streaming e Diretta LIVE: dove vedere la NBA in TV

Thunder-Suns: info partita, dove vedere la parte conclusiva della regular season della NBA in Diretta TV e in Streaming Gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 12 aprile 2026 (modifica il 12 aprile 2026 | 11:32)

Gli Oklahoma City Thunder arrivano all’ultima partita della stagione regolare con un quadro già completamente definito: record di 64-17 e primo posto assoluto a Ovest già matematicamente conquistato per la terza stagione consecutiva. Anche i Phoenix Suns hanno una situazione ormai chiara, con bilancio di 44-37 e accesso al torneo play-in come settima testa di serie, anche se l’avversario della loro prima gara non è ancora ufficiale. Guarda ora Thunder-Suns GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Thunder — La sfida di domenica ad Oklahoma City contro i Suns ha un significato più gestionale che competitivo. Per i Thunder, reduci da una sconfitta pesante di 20 punti a Denver dopo aver interrotto una striscia di sette vittorie consecutive, il tema principale è la gestione delle energie e soprattutto la prevenzione degli infortuni in vista dei playoff ormai a meno di una settimana.

L’allenatore Mark Daigneault ha già anticipato che l’approccio sarà simile a quello visto proprio nella gara contro i Nuggets: rotazioni profonde, minutaggi distribuiti e spazio alle seconde linee.

Qui Suns — Sul fronte Suns, la gestione è ancora più prudente. Nella gara precedente contro i Lakers sono rimasti a riposo diversi elementi chiave come Devin Booker e Jalen Green, insieme a Jordan Goodwin e Haywood Highsmith, mentre Grayson Allen è stato escluso per un infortunio al bicipite femorale sinistro accusato nella sconfitta per 101-73. La sua presenza per domenica è quindi in forte dubbio.

L’obiettivo per Phoenix non è tanto il risultato quanto evitare ulteriori problemi fisici e mantenere un minimo di ritmo competitivo in vista del play-in, dove i Suns dovranno affrontare una tra Clippers e Trail Blazers a seconda degli ultimi incastri di classifica.