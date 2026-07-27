Il Mubadala DC Open di Washington propone al primo turno una sfida interessante tra Frances Tiafoe e Terence Atmane. L'americano parte con i favori del pronostico contro il francese in un match che mette di fronte due giocatori con momenti di forma e aspettative molto diverse.

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Il momento dei due tennisti

Tiafoe conosce bene l'atmosfera del torneo di Washington e, più in generale, lo swing nordamericano sul cemento, una fase della stagione che storicamente gli ha regalato grandi soddisfazioni. Anche in un 2025 complicato e al di sotto delle attese, il tennista statunitense è riuscito a lasciare il segno con risultati importanti: ha raggiunto i quarti di finale proprio a Washington, gli ottavi nei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati e il terzo turno agli US Open.

L'americano arriva inoltre all'appuntamento con grande fiducia dopo un ottimo periodo sulla erba. Nella precedente fase della stagione ha vinto nove delle undici partite disputate, conquistando anche il titolo ad Halle, un risultato che gli ha permesso di ritrovare entusiasmo e convinzione nei propri mezzi.

Dall'altra parte della rete ci sarà Terence Atmane, protagonista di una stagione finora complicata. Il francese non è riuscito a confermare il grande exploit del 2025, quando aveva raggiunto la semifinale al Masters 1000 di Cincinnati, e una serie di risultati negativi lo ha fatto scivolare fino alla posizione numero 56 del ranking ATP.

I numeri raccontano le difficoltà vissute da Atmane nel corso dell'anno: il francese ha vinto soltanto 12 delle 32 partite disputate e arriva a Washington dopo tre sconfitte consecutive. L'ultima è arrivata proprio a Wimbledon contro Tiafoe, un precedente recente che aggiunge ulteriore interesse alla sfida.

Il confronto di Washington rappresenta quindi un'opportunità importante per entrambi. Tiafoe vuole confermare il suo ottimo rapporto con il cemento americano e iniziare nel migliore dei modi il torneo di casa, mentre Atmane cerca una reazione per interrompere il momento negativo e ritrovare il livello che lo aveva portato tra i protagonisti del circuito.

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