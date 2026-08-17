La sfida di tennis tra Learner Tien e Frances Tiafoe è valida per i sedicesimi di finale dell'ATP 1000 di Cincinnati, negli Stati Uniti, e si gioca martedì 18 agosto alle ore 17:00 italiane.

Un confronto tutto americano tra due giocatori appartenenti a generazioni differenti: da una parte il giovanissimo Learner Tien, uno dei talenti più interessanti della nuova generazione ATP, dall'altra Frances Tiafoe, ormai veterano del circuito e protagonista di grandi risultati proprio sul cemento statunitense. Il Cincinnati Open rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione in vista degli US Open.

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Learner Tien: caratteristiche e carriera

Learner Tien, classe 2005, è uno dei giovani più interessanti del tennis americano. Mancino e dotato di grande rapidità negli spostamenti, ha costruito la propria crescita attraverso un tennis molto aggressivo ma anche particolarmente intelligente dal punto di vista tattico.

Il suo gioco si basa sulla capacità di anticipare gli scambi, cambiare direzione rapidamente e mettere pressione all'avversario con la risposta. Nonostante la giovane età, Tien ha già dimostrato una notevole personalità contro giocatori di vertice.

Il cemento è una superficie che valorizza particolarmente le sue caratteristiche, soprattutto quando riesce a comandare lo scambio con il mancino e a mantenere un ritmo elevato.

Frances Tiafoe: caratteristiche e carriera

Frances Tiafoe, nato nel 1998 negli Stati Uniti, è uno dei principali rappresentanti del tennis americano degli ultimi anni. Ha raggiunto la top 10 del ranking ATP e ha già disputato la finale di Cincinnati nel 2024, confermando di trovarsi particolarmente a suo agio davanti al pubblico di casa.

Il suo tennis è basato soprattutto su servizio, atletismo e accelerazioni da fondo campo. Tiafoe è inoltre molto efficace quando riesce a coinvolgere il pubblico e ad alzare il livello nei momenti importanti.

Sul cemento americano può contare anche sull'esperienza accumulata nei grandi tornei, elemento che potrebbe rivelarsi fondamentale contro un avversario giovane e in grande crescita.

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Il momento dei due tennisti

Tien arriva al terzo turno dopo una vittoria convincente contro

, superato con il punteggio di 6-3, 7-6(4). Il giovane americano ha confermato la propria solidità sul cemento e si presenta alla sfida con Tiafoe dopo aver già disputato un ottimo torneo a Montreal, dove aveva raggiunto le semifinali.

Tiafoe, invece, ha superato Lorenzo Sonego per 6-3, 6-4, giocando una partita molto aggressiva fin dai primi punti. L'americano ha sfruttato alla perfezione il sostegno del pubblico e ha conquistato così la sua 33ª vittoria stagionale, confermando di essere in una buona condizione.

C'è inoltre un precedente molto recente che rende la sfida ancora più interessante: Tien ha battuto Tiafoe nei quarti di finale di Delray Beach nel febbraio 2026, imponendosi al tie-break del terzo set. Sarà quindi Tiafoe a cercare la rivincita.

Pronostico

Il cemento di Cincinnati potrebbe favorire Tiafoe, soprattutto per la capacità dell'americano di ottenere punti rapidi con il servizio e di giocare in maniera aggressiva davanti al pubblico di casa. Tien, però, ha già dimostrato di poterlo battere e arriva alla sfida con grande fiducia.

Il precedente di Delray Beach rappresenta un elemento importante, ma Tiafoe sembra avere dalla sua un rendimento molto positivo in questo torneo. L'americano ha inoltre raggiunto la finale di Cincinnati nel 2024 e conosce bene le condizioni del campo e l'atmosfera del torneo.

Il pronostico è dalla parte di Frances Tiafoe, favorito per il passaggio agli ottavi di finale. L'esperienza e la maggiore capacità di incidere con il servizio fanno pendere la sfida dalla parte dell'americano, ma Tien ha già dimostrato di poterlo mettere in seria difficoltà: ci aspettiamo quindi un match equilibrato, con buone possibilità di assistere a un incontro deciso al terzo set.

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